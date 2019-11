Το Apple TV+ κάνει πρεμιέρα σε πάνω από 100 χώρες

Από την έντυπη έκδοση

Της Έφης Τριήρη

etriiri@naftemporiki.gr

Ένας νέος παίκτης προστέθηκε στην ήδη κορεσμένη αγορά streaming TV, με την Αpple να κάνει πανηγυρική είσοδο, αν και καθόλου εύκολη, καθώς έχει να ανταγωνιστεί τις Netflix, Disney, Amazon και άλλες μεγάλες εταιρείες από τον χώρο των μίντια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αναφέρθηκε στον μεγάλο ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά streaming video, λέγοντας ότι αυτό ενθαρρύνει ολοένα και περισσότερους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στην καλωδιακή τηλεόραση και να αναζητήσουν διάφορες επιλογές στον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας. Αυτό, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν ευνοεί μόνο την Apple, αλλά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Ακριβές παραγωγές

Με προβολή σε περισσότερες από 100 χώρες, το Apple TV+ θα ξεκινήσει με τέσσερις τηλεοπτικές σειρές για ενηλίκους, με ένα ντοκιμαντέρ για τη φύση και τρεις παιδικές σειρές, ενώ κάθε μήνα θα προστίθενται και νέα προγράμματα. Η πιο υποσχόμενη σειρά είναι «The Morning Show», μία από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές σειρές που έχουν γίνει ποτέ, με την Τζένιφερ Άνιστον, τη Ρις Γουίδερσπουν και τον Στίβεν Καρέλ, στους ρόλους των παρουσιαστών ενός πολύ δημοφιλούς τηλεοπτικού talk show.

Υπέρ και κατά

Όλα τα προγράμματα της νέας υπηρεσίας θα είναι πρωτότυπα. Όμως, αντίθετα με το Neflix και το streaming TV της Walt Disney, που θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου, η Apple δεν θα έχει δικαιώματα σε κατάλογο με τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Αυτό από μόνο του αποδυναμώνει την υπηρεσία της Apple συγκριτικά με τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες, παρότι είναι φθηνότερη, με συνδρομή στα 4,99 δολάρια μηνιαίως. Επίσης, με κάθε αγορά iPhone, iPad, συσκευής Apple TV, iPod ή Mac, που έχει γίνει μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, η Apple προσφέρει δωρεάν συνδρομή για έναν χρόνο.

Ακόμη ένα θέμα είναι ότι η Apple εισέρχεται σε μία ήδη κορεσμένη αγορά. Εκτός από την υπηρεσία της Disney, αντίστοιχο περιεχόμενο αναμένεται να προσφέρει o μητρικός όμιλος του CNBC, NBCUniversal και η WarnerMedia της ΑΤ&Τ στις αρχές του επόμενου έτους. Η Netflix, που άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες streaming το 2007, πολύ πριν μπουν στον χώρο άλλες εταιρείες, έχει αυτή τη στιγμή περισσότερους από 151 εκατ. συνδρομητές. Αναλυτές της Needham προειδοποιούν ωστόσο ότι, εάν δεν μειώσει τις τιμές της, θα χάσει 10 εκατ. συνδρομητές το 2020.

Τι προσφέρουν

Μετά τη Netflix, στην αγορά μπήκε η Amazon, με την υπηρεσία της Prime Video, η οποία προσφέρει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη σε video-streaming δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Ποτέ δεν αποκάλυψε τον αριθμό των συνδρομητών της εν λόγω υπηρεσίας της, όμως πέρυσι τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 εκατ. άτομα χρησιμοποιούν τη συνδρομητική της «ομπρέλα» Prime, που διαθέτει πλήθος υπηρεσιών.

Στις ΗΠΑ, Netflix και Amazon ανταγωνίζονται τις Hulu, HBO, Starz, Showtime, CBC All Access και Noggim της Viacom. To Ηulu, που διατίθεται μόνο σε ΗΠΑ και Ιαπωνία, προβάλλει ταινίες και σόου, ενώ έχει πρόσβαση και σε μερικά τηλεοπτικά κανάλια με 25 εκατ. συνδρομητές. Το ΗΒΟ Now έχει 5 εκατ. συνδρομητές. Αmazon Prime Video, Netflix, Hulu και HBO χρεώνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές με μία συνδρομή 8 έως 11 δολαρίων μηνιαίως για τις υπηρεσίες τους streaming. Ενώ η Netflix έχει την πρώτη θέση σε έσοδα παγκοσμίως, θα πρέπει να τονιστεί ότι το YouTube της Google αποτελεί για τους καταναλωτές την πιο δημοφιλή υπηρεσία video streaming στις περισσότερες αγορές.

Η παγκόσμια αγορά video streaming προβλέπεται ότι θα φθάσει έως το 2025 την αξία των 125 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη Nielsen. Το νούμερο αυτό σημαίνει ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 20%.

Στην Google περνά η Fitbit

Την εξαγορά της Fitbit ανακοίνωσε ο μητρικός όμιλος της Google, Alphabet, σε μία συμφωνία που φέρει πλέον τον τεχνολογικό γίγαντα δίπλα από την Apple στην αγορά φορητών συσκευών. Η εν λόγω συμφωνία αποτιμά τη Fitbit στα 2,1 δισ. δολάρια. Σημειώνεται ότι η Fitbit είχε δεχθεί έντονο ανταγωνισμό από τα δημοφιλή έξυπνα ρολόγια της Apple. Στα τέλη του 2018, η Apple είχε υπό τον έλεγχό της περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς έξυπνων κινητών από πλευράς όγκου πωλήσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Strategy Analytics.