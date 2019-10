Στο ΕΚΠΑ το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της χώρας

Πραγματικότητα είναι πλέον το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

To «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» είναι το πρώτο που προσφέρει η Ελλάδα σε φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκεται σε οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα κι αποτελείται από 32 μαθήματα και δύο σεμινάρια, με κύριο άξονα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα και την ιστορία της Ελλάδας.

Κατά την παρουσίασή του, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση εισέρχεται σε μία νέα φάση εξωστρέφειας.

Όπως είπε, το προπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ «BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece» έχει ήδη προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς, «αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας είναι ο πλέον κατάλληλος τόπος για τη διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε ξένους φοιτητές».

Η κ. Κεραμέως σημείωσε πως η κυβέρνηση όχι μόνο ενθαρρύνει τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων, αλλά ετοιμάζει και την αντίστοιχη νομοθεσία για να διευκολύνει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όπως είπε, το υπουργείο θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με στόχο να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, τόνισε πως «το Πανεπιστήμιό μας τολμά να κάνει το αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία και την προσφορά στη διεθνή κοινότητα ενός καινοτόμου προγράμματος, που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναφέρεται στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, συνδυάζοντας τις επιστήμες της αρχαιολογίας, της αρχαίας ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας».