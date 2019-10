Όσκαρ: Ρεκόρ οι 93 υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας

Ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού αποτελούν οι 93 φετινές υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης διεθνούς -και όχι «ξένης» ή «ξενόγλωσσης» πλέον- ταινίας στα προσεχή Όσκαρ, μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.





Κίνα και η Σενεγάλη έγιναν δεκτές, κυριολεκτικά, την τελευταία στιγμή πριν λήξει η προθεσμία υποβολής ταινιών. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ακαδημία αποφάσισε, εκτός από την αλλαγή του ονόματος του βραβείου, να αυξήσει τον αριθμό της τελικής λίστας υποψήφιων ταινιών από εννέα σε δέκα.

Albania, «The Delegation»Algeria, «Papicha»Argentina, «Heroic Losers»Armenia, «Lengthy Night»Australia, «Buoyancy»Austria, «Joy»Bangladesh, «Alpha»Belarus, «Debut»Belgium, «Our Mothers»Bolivia, «I Miss You»Bosnia and Herzegovina, «The Son»Brazil, «Invisible Life»Bulgaria, «Ága»Cambodia, «In the Life of Music»Canada, «Antigone»Chile, «Spider»China, «Ne Zha»Colombia, «Monos»Costa Rica, «The Awakening of the Ants»Croatia, «Mali»Cuba, «A Translator»Czech Republic, «The Painted Bird»Denmark, «Queen of Hearts»Dominican Republic, «The Projectionist»Ecuador, «The Longest Night»Egypt, «Poisonous Roses»Estonia, «Truth and Justice»Ethiopia, «Running against the Wind»Finland, «Stupid Young Heart»France, «Les Misérables»Georgia, «Shindisi»Germany, «System Crasher»Ghana, «Azali»Greece, «When Tomatoes Met Wagner»Honduras, «Blood, Passion, and Coffee»Hong Kong, «The White Storm 2 Drug Lords»Hungary, «Those Who Remained»Iceland, «A White, White Day»India, «Gully Boy»Indonesia, «Memories of My Body»Iran, «Finding Farideh»Ireland, «Gaza»Israel, «Incitement»Italy, «The Traitor»Japan, «Weathering with You»Kazakhstan, «Kazakh Khanate. The Golden Throne»Kenya, «Subira»Kosovo, «Zana»Kyrgyzstan, «Aurora»Latvia, «The Mover»Lebanon, «1982»Lithuania, «Bridges of Time»Luxembourg, «Tel Aviv on Fire»Malaysia, «M for Malaysia»Mexico, «The Chambermaid»Mongolia, «The Steed»Montenegro, «Neverending Past»Morocco, «Adam»Nepal, «Bulbul»Netherlands, «Instinct»Nigeria, «Lionheart»North Macedonia, «Honeyland»Norway, «Out Stealing Horses»Pakistan, «Laal Kabootar»Palestine, «It Must Be Heaven»Panama, «Everybody Changes»Peru, «Retablo»Philippines, «Verdict»Poland, «Corpus Christi»Portugal, «The Domain»Romania, «The Whistlers»Russia, «Beanpole»Saudi Arabia, «The Perfect Candidate»Senegal, «Atlantics»Serbia, «King Petar the First»Singapore, «A Land Imagined»Slovakia, «Let There Be Light»Slovenia, «History of Love»South Africa, «Knuckle City»South Korea, «Parasite»Spain, «Pain and Glory»Sweden, «And Then We Danced»Switzerland, «Wolkenbruch's Wondrous Journey into the Arms of a Shiksa»Taiwan, «Dear Ex»Thailand, «Krasue: Inhuman Kiss»Tunisia, «Dear Son»Turkey, «Commitment Asli»Ukraine, «Homeward»United Kingdom, «The Boy Who Harnessed the Wind»Uruguay, «The Moneychanger»Uzbekistan, «Hot Bread»Venezuela, «Being Impossible»Vietnam, «Furie»

