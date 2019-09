Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Γκασπάρ

Η μεταγραφή του 26χρονου Πορτογάλου ακραίου αμυντικού Μπρούνο Γκασπάρ στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και τυπικά, με την ανακοίνωση από την πλευρά της πειραϊκής ομάδας.

Ο Γκασπάρ είναι προσωπική επιλογή του προπονητή Πέδρο Μαρτίνς, καθώς τον γνωρίζει από την κοινή θητεία τους στην Γκιμαράες, όταν η καριέρα του παίκτη «απογειώθηκε» με τη μεταγραφή στη Φιορεντίνα.

Στη διάρκεια της καριέρας έπαιξε επίσης στη β΄ ομάδα της Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που αποτέλεσε τον προτελευταίο σταθμό του.

Υπήρξε διεθνής με τις «μικρές» Εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, αλλά εκπροσωπεί την Αγκόλα σε επίπεδο Ανδρών και πέρυσι έκανε 30 εμφανίσεις (1 γκολ) με τα «λιοντάρια».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπρούνο Γκασπάρ.

Το who is who

Ο Μπρούνο Γκασπάρ είναι γεννημένος στις 21 Απριλίου 1993 στην Έβορα της Πορτογαλίας και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού αμυντικού.

Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, έχοντας αγωνιστεί στη συνέχεια σε Βιτόρια Γκιμαράες, Φιορεντίνα και μέχρι την προηγούμενη σεζόν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Με τους Λουζιτανούς, έχει κατακτήσει το Κύπελλο Πορτογαλίας 2019 και το Σούπερ Καπ της ίδιας χρονιάς.

Έχει αγωνιστεί με την εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας Κ15, Κ16, Κ18 και Κ21, ενώ σε επίπεδο ανδρών, αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Αγκόλας».