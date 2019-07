Στα 92 του χρόνια, πέθανε ο ηθοποιός Ντέιβιντ Χέντισον (David Hedison), ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες του Τζέιμς Μποντ.

Στο πλευρό του, τις τελευταίες ώρες, ήταν οι κόρες του Αλεξάντρα και Σερένα, οι οποίες τον περιέγραψαν ως μια «θερμή και γενναιόδωρη ψυχή».





Επτά χρόνια μετά το «Live and Let Die» εμφανίστηκε πάλι με τον Ρότζερ Μουρ, το 1980, στη δραματική ταινία «North Sea Hijack». Οι δυο φίλοι ξανασυναντήθηκαν το 2007, όταν ο Χέντισον μίλησε για τον Ρότζερ Μουρ στην τελετή του Hollywood Walk of Fame.