«Game of Thrones»: Ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα βραβεία Emmy

Η τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones» (GoT) συγκέντρωσε 32 υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy. Πρόκειται για τις περισσότερες υποψηφιότητες που απέσπασε ποτέ η σεζόν μιας σειράς, ενώ κατέρριψε το ρεκόρ του «NYPD Blue» που είχε συγκεντρώσει 26 υποψηφιότητες, το 1994.

Η αμερικανική σειρά φαντασίας απέσπασε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερο Δράμα, και δέκα υποψηφιότητες ηθοποιών με τους Άλφι Άλεν, Γκουεντολίν Κρίστι, Κάρις βαν Χούτεν και Σόφι Τέρνερ, να κερδίζουν τις πρώτες τους. Ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει Emmy από το GoT είναι ο 50χρονος Πίτερ Ντίνκλατζ, ο οποίος έχει αποσπάσει τρεις φορές υποψηφιότητα στην κατηγορία στο Β' Ανδρικού Ρόλου, ενώ έχει προταθεί -για όλες τις σεζόν- συνολικά οκτώ φορές.

Η σειρά του HBO, που μόλις ολοκληρώθηκε μετά το πέρας της όγδοης σεζόν, προηγείται της σειράς «The Marvelous Mrs. Maisel» της Amazon που καταμετρά είκοσι υποψηφιότητες, ενώ η σειρά «Chernobyl» (HBO), η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, απαριθμεί δεκαεννέα υποψηφιότητες.

Συνολικά, οι σειρές του HBO συγκέντρωσαν 137 υποψηφιότητες ενώ ακολουθούν αυτές του Netflix με 117 υποψηφιότητες. Η τελετή απονομής των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου.

ΔΡΑΜΑ

Καλύτερη Σειρά

«Better Call Saul» (AMC)

«Bodyguard» (Netflix)

«Game of Thrones» (HBO)

«Killing Eve» (AMC/BBC America)

«Ozark» (Netflix)

«Pose» (FX)

«Succession» (HBO)

«This Is Us» (NBC)

A’ Ανδρικός Ρόλος

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Κιτ Χάρινγκτον (Game of Thrones)

Μπομ Όντενκερκ (Better Call Saul)

Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Μίλο Βεντιμίλια (This Is Us)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Εμίλια Κλαρκ (Game of Thrones)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Βαϊόλα Ντέιβις (How to Get Away With Murder)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Μάντι Μουρ (This Is Us)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ρόμπιν Ράιτ (House of Cards)

B' Ανδρικός Ρόλος

Άλφι Άλεν (Game of Thrones)

Τζόναθαν Μπανκς (Better Call Saul)

Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου (Game of Thrones)

Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Τζιανκάρλο Εσποζίτο (Better Call Saul)

Μάικλ Κέλι (House of Cards)

Κρις Σάλιβαν (This Is Us)

Β' Γυναικείος Ρόλος

Γκουεντολίν Κρίστι (Game of Thrones)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Λένα Χίντι (Game of Thrones)

Φιόνα Σο (Killing Eve)

Σόφι Τέρνερ (Game of Thrones)

Μέισι Γουίλιαμς (Game of Thrones)

ΚΩΜΩΔΙΑ

Καλύτερη Σειρά

«Barry» (HBO)

«Fleabag» (Amazon Prime)

«The Good Place» (NBC)

«The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon Prime)

«Russian Doll» (Netflix)

«Schitt’s Creek» (Pop)

«Veep» (HBO)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Άντονι Άντερσον (black-ish)

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Μάικλ Ντάγκλας (The Kominsky Method)

Γιουτζίν Λέβι (Schitt's Creek)

Τεντ Ντάνσον (The Good Place)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me)

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους (Veep)

Νατάσα Λιόν (Russian Doll)

Κάθριν Ο' Χάρα (Schitt's Creek)

Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag)

Β' Ανδρικός Ρόλος

Άλαν Άρκιν (The Kominsky Method)

Άντονι Κάριγκαν (Barry)

Τόνι Χέιλ (Veep)

Στίβεν Ρουτ (Barry)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Β' Γυναικείος Ρόλος

Άλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Άνα Τσλάμσκι (Veep)

Ολίβια Κόλμαν (Fleabag)

Σίαν Κλίφορντ (Fleabag)

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Σάρα Γκόλντμπεργκ (Barry)

Μάριν Χινκλ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

«Chernobyl» (HBO)

«Escape at Dannemora» (Showtime)

«Fosse/Verdon» (FX)

«Sharp Objects» (HBO)

«When They See Us» (Netflix)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ

«Black Mirror: Bandersnatch»

«Brexit»

«Deadwood»

«King Lear»

«My Dinner With Herve»

A' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Μαχερσάλα Αλι (True Detective)

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Escape at Dannemora)

Χιου Γκραντ (A Very English Scandal)

Τζάρεντ Χάρις (Chernobyl)

Ζαρέλ Ζερόμ (When They See Us)

Σαμ Ρόκγουελ (Fosse/Verdon)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Έιμι Άνταμς (Sharp Objects)

Πατρίσια Αρκέτ (Escape at Dannemora)

Αγιουνζάνουε Ελις (When They See Us)

Τζόι Κινγκ (The Act)

Νίσι Νας (When They See Us)

