Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι οι γυναίκες με λύκο μπορούν να γίνουν μαμάδες

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (SLE) είναι μια αυτοάνοση ασθένεια που ιστορικά θεωρήθηκε ότι προκαλεί απαράδεκτα υψηλό κίνδυνο τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες γυναίκες με λύκο απέφευγαν την εγκυμοσύνη ή την σταματούσαν. Ωστόσο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Annals of Internal Medicine αποκαλύπτει ότι πολλοί γιατροί σήμερα, δεν συστήνουν τη διακοπή κύησης ή την αποφυγή της και πολλές γυναίκες καταφέρνουν τελικά να γίνουν μητέρες με μεγάλη επιτυχία.

Η συγγραφέας της μελέτης Dr. Bella Mehta, ειδική στις ρευματικές παθήσεις, επισημαίνει ότι η νόσος επηρεάζει περίπου 240 άτομα /100.000 μόνο στη Βόρεια Αμερική. Τα περισσότερα από αυτά είναι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα αναπαραγωγής. Στις επιπλοκές της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με λύκο περιλαμβάνονται η υπέρταση, η προεκλαμψία και η εκλαμψία, που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη γυναίκα όσο και το έμβρυο.

Μείωση της θνησιμότητας εγκύου ή εμβρύου

Ωστόσο, μία μελέτη που ξεκίνησε το 1960 και ολοκληρώθηκε το 2003, διαπίστωσε ότι οι απώλειες εγκυμοσύνης μειώθηκαν από 40% σε 17%. Όμως, τα ποσοστά άλλων επιπλοκών παραμένουν υψηλά στις γυναίκες αυτές σε σύγκριση με γυναίκες στο γενικό πληθυσμό, όμως αυτή η φθίνουσα τάση θεωρήθηκε πολύ ενθαρρυντική.

Τα τελευταία 20 χρόνια οι επιστήμονες αποκρυπτογραφούν για το τι ακριβώς προκαλεί τα χαρακτηριστικά του ΣΕΛ, τη θεραπεία του και πώς να προβλεφθούν οι πιθανές επιπλοκές με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η νέα αυτή μελέτη επεδίωκε να ανακαλύψει πώς αυτή η γνώση των τελευταίων ετών έχει ωφελήσει τις γυναίκες με ΣΕΛ σε σχέση με την εγκυμοσύνη.

Ερευνητές από διάφορα Ιατρικά Κέντρα της Νέας Υόρκης έψαξαν τη βάση δεδομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NIS) για να ανακτήσουν τα αρχεία όλων των ενήλικων εγκύων που είχαν νοσηλευτεί, με ή χωρίς SLE, από το 1998 έως το 2015. Το NIS αντιπροσωπεύει περίπου 1/5 όλων των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύθηκαν ώστε να καταγραφούν οι θάνατοι των μητέρων και των εμβρύων, η εμφάνιση προεκλαμψίας και εκλαμψίας, οι επιτυχημένες γέννες με καισαρική, οι εισαγωγές που δεν σχετίζονται με την γέννα και η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Τα ευρήματα της νέας μελέτης αποδεικνύουν ότι:

Υπήρξε μεγάλη μείωση στον αριθμό των εγκύων γυναικών με ΣΕΛ που πέθαναν στο νοσοκομείο, από 442 / 100.000 κατά τα έτη 1998-2000, κάτω από 50 / 100.000 την περίοδο 2013-2015.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους ασθενείς που δεν έπασχαν από ΣΕΛ ήταν 13 και 10 αντίστοιχα.

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες με ΣΕΛ ήταν περίπου 35 φορές πιο πιθανό να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ως αποτέλεσμα επιπλοκών σχετικών με την ασθένεια κατά την περίοδο 1998-2000. Μέχρι το 2013-2015, αυτό είχε πέσει περίπου 5 φορές υψηλότερο από εκείνο των ασθενών που δεν πάσχουν από ΣΕΛ. Η διαφορά στα ποσοστά θνησιμότητας του εμβρύου ήταν επίσης άξια παρατήρησης αλλά όχι στατιστικής σημασίας όπως λένε οι ερευνητές.

Τα ποσοστά προεκλαμψίας και εκλαμψίας μειώθηκαν στους ασθενείς με λύκο από 9,5% σε 9,1% ενώ αυξήθηκαν σε ασθενείς που δεν έπασχαν από λύκο, από 3,3% έως 4,1%. Οι νοσηλείες διάρκειας για τις γυναίκες με λύκο επίσης μειώθηκαν, από 4,3 μέρες κατά μέσο όρο σε 3,8 ημέρες, ενώ στις γυναίκες χωρίς λύκο αυξήθηκαν ελαφρά από 2,5 σε 2,7 ημέρες.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι σήμερα πολύ περισσότερες γυναίκες με την πάθηση μένουν έγκυες και γεννούν με επιτυχία τα μωρά τους.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία σώζουν ζωές

Οι λόγοι για αυτή τη σημαντική βελτίωση είναι πιθανό η καλύτερη διάγνωση της πάθησης, με έγκαιρη παραπομπή ασθενών σε ειδικούς πριν η ασθένεια γίνει σοβαρή, η ενθάρρυνση των ασθενών να μείνουν έγκυες όταν η δραστηριότητα της νόσου είναι χαμηλή και η εμφάνιση καλύτερων θεραπειών για τη νόσο και για τις επιπλοκές της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την προληπτική χρήση της υδροξυχλωροκίνης στην εγκυμοσύνη και τη χρήση αραιωτικών του αίματος όπως η ηπαρίνη και η χαμηλή δόση ασπιρίνης σε γυναίκες που έχουν το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS), μια επιπλοκή εγκυμοσύνης πιο συνηθισμένη στον ΣΕΛ και η οποία συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο νωρίς και αργά απώλεια της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Dr Mehta, ενώ οι κίνδυνοι εγκυμοσύνης σε γυναίκες με λύκο εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότεροι από ό, τι στις εγκυμοσύνες χωρίς ΣΕΛ, οι πρόοδοι στη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως λέει, στη δεκαετία του 1980, υπήρχαν κλινικοί γιατροί που συμβούλευαν τις νεαρές γυναίκες με λύκο να μην μείνουν έγκυες επειδή ανησυχούσαν για τη θνησιμότητα κάτι που τελικά όπως αποδεικνύει η νέα μελέτη δεν ισχύει πλέον και οι γυναίκες με λύκο μπορούν να μείνουν έγκυες, εφόσον είναι υπό τη φροντίδα ενός ρευματολόγου και μαιευτήρα και να γεννήσουν με επιτυχία.

Πηγές:

