Τα βιογραφικά των μελών της νέας κυβέρνησης

Τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, η οποία αριθμεί 51 μέλη, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Τα βιογραφικά

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Παναγιώτης Πικραμμένος

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουλίου 1945. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα το Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas, Paris II. Το 1976 διορίσθηκε εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας και ακολούθησε σταδιοδρομία δικαστικού. Το 2010 αναδείχθηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 2012. Την περίοδο 2005-2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού Πρωθυπουργού από τις 16 Μαΐου 2012 ως τις 20 Ιουνίου 2012, με ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Εξελέγη ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

FOSPHOTOS Υπουργός Οικονομικών: Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Χρήστος Σταϊκούρας γεννήθηκε στη Λαμία το 1973. Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας στις εκλογές του 2007, του 2009, του 2012 και του 2015. Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Οικονομίας της ΝΔ. Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2019 διετέλεσε Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Κατεύθυνση Παραγωγής) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London) και Διδάκτωρ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (Department of Banking and Finance, Cass Business School, City University). Είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-σήμερα). Την τελευταία δεκαετία έχει στελεχώσει θέσεις υψηλής ευθύνης σε αναγνωρισμένου κύρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως είναι ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank (2000-2004) και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας (2000).

ΑΠΕ-ΜΠΕ Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία: Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια. Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι Λάρισας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπήρξε υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο προσελήφθη μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ενώ έχει εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας, Νομαρχιακός Σύμβουλος και Αντινομάρχης Ημαθίας με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή. Εκλέγεται βουλευτής Ημαθίας από το 2012. Διετέλεσε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας.

EUROKINISSI Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1972, στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Εκλέγεται βουλευτής από τις εθνικές εκλογές του 2007. Διετέλεσε Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα την Ναυτιλία και την Αλιεία στην Κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, Υπουργός Υγείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο τον έλεγχο του κοινοβουλευτικού έργου. Είναι παντρεμένος με την Ευγενία Μανωλίδου και έχουν δύο γιους, τον Περσέα και τον Αλκαίο.

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την έρευνα και τεχνολογία: Χρίστος Δήμας

EUROKINISSI

Γεννήθηκε το 1980. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Πήρε μεταπτυχιακό στη Συγκριτική Πολιτική από το London School of Economics and Political Science (LSE) και διδακτορικό (PhD) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική από το LSE, με υποτροφία από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης. Έχει κάνει πληθώρα δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε εγνωσμένης αξίας ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ως δικηγόρος εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων.. Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας το Μάιο 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 2015..Διετέλεσε Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Νικολέτα Συρεγγέλα και έχουν μία κόρη και έναν γιο.

Υπουργός Εξωτερικών: Νίκος Δένδιας

EUROKINISSI

Ο Νίκος Δένδιας γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Κατάγεται από τους Παξούς. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στο University College (U.C.L.) και στην Εγκληματολογία στο London School of Economics and Political Science (L.S.E.). Είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Δραστηριοποιείται πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία από το 1978. Διετέλεσε Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι το Νοέμβριο του 2014, Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από τον Ιούνιο του 2012 ως τον Ιούνιο του 2014, Υπουργός Δικαιοσύνης από τον Ιανουάριο του 2009 έως τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.Διετέλεσε, επίσης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι παντρεμένος με τη Δάφνη Λάλα και έχει δύο γιούς, το Σπύρο και το Στέφανο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι Δικηγόρος. Έχει ασχοληθεί, κυρίως, με θέματα χρηματιστηρίου και κεφαλαιαγοράς, ναυτιλίας και τηλεπικοινωνιών. Είναι Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Πολιτικές Επιστήμες στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων στο Harvard University της Βοστόνης. Στην πτυχιακή του εργασία ασχολήθηκε με το θέμα "Η Ελλάδα και οι Μεγάλες Δυνάμεις 1910- 1922". Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α. με θέμα τα Βαλκάνια, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ασφάλεια, καθώς και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.Μιλά Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια της Β' Αθηνών από τις εκλογές του 2000. Είναι τακτικό μέλος των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

INTIME NEWS Αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική: Γιώργος Κουμουτσάκος

O κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διπλωματίας, Στρατηγικής και 'Αμυνας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και Διεθνή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, απ' όπου αποφοίτησε το 1995 με διάκριση «magna cum laude». Το 1992, εντάχθηκε στο δυναμικό της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών όπου και υπηρέτησε έως την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009. Το 2013, ψηφίστηκε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «Ευρωβουλευτής της χρονιάς» στον τομέα των Μεταφορών. Από τον Μάιο 2014 έως τον Ιανουάριο 2016, ήταν μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, επικεφαλής της παράταξης «180° , Η Αττική αλλάζει πρόσωπο!». Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

EUROKINISSI Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1965 και είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Νατάσα Αγγελίδου. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις. Εργάστηκε στο τμήμα εξαγωγών, αλλά και ως Διευθυντής Πωλήσεων, στην εταιρεία «Μάρμαρα Καβάλας Α.Ε»". Διετέλεσε εκλεγμένος γραμματέας και ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας και πρωταθλητής Βορείου Ελλάδος στην κολύμβηση (1978 - 1979). Υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Νέων στην υδατοσφαίριση. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά το 2007.

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων: Νίκη Κεραμέως

Η Νίκη Κεραμέως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1980. Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Λουκά, δικηγόρο, με τον οποίο έχουν δύο γιους Είναι δικηγόρος και απόφοιτος του Harvard Law School: Μεταπτυχιακός τίτλος νομικής (LL.M.) με ειδίκευση στο δίκαιο της διαιτησίας, του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas): Μεταπτυχιακός τίτλος νομικής με ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τη διαιτησία (αποφοίτησε πρώτη, summa cum laude), του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas): Πτυχίο νομικής με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο (αποφοίτησε πρώτη, summa cum laude).Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Εξελέγη πρώτη φορά Βουλευτής Επικρατείας τον.Ιανουάριο 2015 και επανεξελέγη το Σεπτέμβριο 2015. Δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο της κοινωφελούς δράσης: Είναι ιδρυτικό μέλος και μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Δεσμός, το οποίο εντοπίζει πλεόνασμα σε εταιρείες και ιδιώτες για να καλύψει ανάγκες των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Κατά τα χρόνια εργασίας της στη Νέα Υόρκη, είχε βραβευτεί για την κοινωφελή της δράση, καθώς προσέφερε αφιλοκερδώς νομικές υπηρεσίες σε ομάδες αστέγων της Νέας Υόρκης. Το 2014 διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Harvard Club of Greece.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για θέματα ανωτάτης εκπαίδευσης: Βασίλης Διγαλάκης

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1963. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές μηχανικής μάθησης - τεχνητής νοημοσύνης. Εργάστηκε στις ΗΠΑ στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Stanford και υποστήριξε την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1995, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Από τον Απρίλιο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2017 διετέλεσε Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και το 2015 ήταν Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια της Πρυτανικής του θητείας, επικεντρώθηκε στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος και το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, στην προώθηση και επιβράβευση της αριστείας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ιδρύματος. Σημαντικά έργα, όπως νέες φοιτητικές εστίες και κτίριο για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και ξεκίνησε η κατασκευή τους.

INTIME NEWS Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Γιάννης Βρούτσης

O Γιάννης Βρούτσης είναι απόφοιτος του οικονομικού τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε, για αρκετά χρόνια, στον ιδιωτικό τομέα και κατόπιν στο Υπουργείο Οικονομικών. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κυκλάδων με τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007. Έχει διατελέσει Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2012 - 2015), κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ (Φεβρουάριος 2015 - Νοέμβριος 2016) και από τον Νοέμβριο του 2016 Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης: Παναγιώτης Μηταράκης

Ο Νότης Μηταράκης ακολούθησε πολυετή διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικός αναλυτής. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο το 1998 ως στέλεχος επενδύσεων με εξειδίκευση στις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη και το 2003 συνέχισε την καριέρα του στη Fidelity International ως Οικονομικός Αναλυτής και μετέπειτα ως Διευθυντής Επενδυτικής Έρευνας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2012 και έχει διατελέσει υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιος για θέματα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Εξαγωγών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (2012 - 2015), πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (2014) και διοικητής στο Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB) (08/2012 - 01/2015).

INTIME NEWS Υπουργός Υγείας: Βασίλης Κικίλιας

O Βασίλης Κικίλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι απόφοιτος του Λεόντειου Λυκείου Νέας Σμύρνης, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και χειρουργός ορθοπεδικός. Υπήρξε μπασκετμπολίστας στον Πανιώνιο, στην ΑΕΚ και στις Εθνικές Ομάδες, Το 2006 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας και στη συνέχεια αναλαμβάνει Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και 'Αθλησης του Δήμου Αθηναίων. Το 2010 ως υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής τίθεται επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφέρειας Αττικής. Την ίδια περίοδο αναλαμβάνει τα καθήκοντα Αναπληρωτή Γραμματέα Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2012 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής στην Α' Αθηνών. Από τις 10 Ιουνίου 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015, επανεκλέγεται βουλευτής. Από τον Ιανουάριο έως το Νοέμβριο του 2016, διετέλεσε Συντονιστής Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις 18 Νοεμβρίου 2016 ορίζεται εκπρόσωπος τύπου και στις 13 Οκτωβρίου 2017 αναλαμβάνει καθήκοντα Τομεάρχη Εθνικής 'Αμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέγεται στις βουλευτής Α' Αθηνών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019.

INTIME NEWS Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Κωστής Χατζηδάκης

Ο Κωστής Χατζηδάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1965. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κεντ (Αγγλία), από όπου πήρε μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επικοινωνία. Είναι δικηγόρος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του δραστηριοποιήθηκε στη φοιτητική οργάνωση ΔΑΠ - ΝΔΦΚ. Από το 1987 έως το 1989 υπήρξε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης της Ελλάδας (ΕΦΕΕ). Τη διετία 1989-90 ήταν στέλεχος της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. και της Γραμματείας Εκλογών του κόμματος.,Το 1992 εξελέγη Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Υπήρξε Ευρωβουλευτής από το 1994 έως το 2007. Εκλέγεται βουλευτής από το 2007.Έχει διατελέσει υπουργός στα υπουργεία Μεταφορών και Ανάπτυξης κατά τις περιόδους 2007-2009 και 2012-2014. Είναι παντρεμένος με τη γιατρό Πόπη Καλαϊτζή και έχουν ένα γιο.

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος: Δημήτρης Οικονόμου

Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Εχει διατελέσει συνεργάτης του Centre de Recherche d' Urbanisme (Παρίσι), Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε επιτροπές του ΟΗΕ (Committee on Housing, Building and Planning). Έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό ερευνών και μελετών στα πεδία του πολεοδομικού, χωροταξικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού και σχεδιασμού, και έχει συγγράψει πέντε βιβλία και μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση των συστημάτων χωρικού σχεδιασμού στο διεθνή χώρο, τις ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις (αστική αναγέννηση), και τις διαδικασίες χωροθέτησης μεγάλων επενδύσεων και παρεμβάσεων.

INTIME NEWS Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού: Λευτέρης Αυγενάκης

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Λένα Μπανιά και έχει ένα γιο. Σπούδασε Τοπογράφος Mηχανικός στο ΤΕΙ Αθηνών, παρακολούθησε πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί ως Εργοδηγός Δημοσίων Έργων και Τραπεζικό στέλεχος στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Το Μάρτιο του 2001 ιδρύει την εταιρεία «Επιχειρείν Ε.Ε., Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνικών Μελετών» με έδρα το Ηράκλειο. Υπήρξε μέλος του Κ.Σ. της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΣΕΕ), Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών, μέλος του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Ένωσης Αθηνών, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Νεολαίας. Από το 2007 έως σήμερα εκλέγεται βουλευτής Ηρακλείου. Τον Απρίλιο του 2016 εξελέγη Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

INTIME NEWS Υπουργός Δικαιοσύνης: Κώστας Τσιάρας

Ο Κώστας Τσιάρας γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1966. Είναι Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2004 έως σήμερα εκλέγεται συνεχώς βουλευτής Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία. Την περίοδο 2012-13 διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια.διετέλεσε Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Τον Ιανουάριο του 2016, με εισήγηση του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη εκλέχθηκε ομόφωνα Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Είναι παντρεμένος με την μοριακή βιολόγο Αγγελική Στεργιούλη και έχουν ένα γιο και δύο κόρες. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και γνωρίζει Ρωσικά και Ιταλικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Υπουργός Εσωτερικών: Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι πολιτικός ερευνητής και αναλυτής. Διδάκτορας δημοσίων πολιτικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διδάσκει στη σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.. Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού τμήματος του ΕΚΠΑ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στην πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία με ειδίκευση στην εκλογική κοινωνιολογία. Επιστημονικός συνεργάτης και πρόεδρος της εταιρείας GPO ΑΕ, από το 2000 ως το 2016. Έχει παρουσιάσει σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές έρευνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Με κοινωνική και πολιτική δράση στα νεανικά του χρόνια στο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και ύστερα από 30 χρόνια εργασίας, συναντήθηκε με το μεταρρυθμιστικό όραμα και τον πολιτικό λόγο του μέτρου και της λογικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμβουλος Στρατηγικής του Προέδρου της Ν.Δ. από τον Οκτώβριο του 2015 και Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κόμματος από τον Οκτώβριο του 2016. Γεννήθηκε το 1964 στο Κερατσίνι, αποφοίτησε από το λύκειο της Iωνιδείου Προτύπου Σχολής. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

PHASMA Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Θεόδωρος Καράογλου

Γεννήθηκε στο Ζαγκλιβέρι Καλλινδοίων το 1960. Είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας (φοροτέχνης - λογιστής) και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών, ως εφοριακός. Από το 1986 είναι μέλος του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από το 2004 εκλέγεται συνεχώς Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Την περίοδο 2012-13 διετέλεσε Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης. Είναι παντρεμένος με την οικονομολόγο εφοριακό Γιώτα Μαντανίκα και έχουν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Βανέσσα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Υφυπουργός για θέματα απλούστευσης διαδικασιών: Γεώργιος Γεωργαντάς

Ο Γιώργος Γεωργαντάς γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1967. Κατάγεται από την Αγία Παρασκευή Κιλκίς . Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τελειώνοντας τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στην πόλη του Κιλκίς, στην οποία ζει μόνιμα ασκώντας το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς από το Μάρτιο του 1992. Είναι παντρεμένος με την Ευθυμία Κολιούσκα, η οποία είναι υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη και ένα γιο. Εχει διατελέσει πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Αγίας Παρασκευής Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας. Ασχολήθηκε με τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς δύο φορές στις εκλογές του 2002 και 2006. Από την πρώτη Ιανουαρίου 2007 έως τον Οκτώβριο του έτους 2009 διετέλεσε πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Κιλκίς το 2012.

Υφυπουργός για θέματα ψηφιακής στρατηγικής: Γρήγορης Ζαριφόπουλος

Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Imperial College-University του Λονδίνου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Stanford University, ενώ είναι και κάτοχος MBA από το Kellogg School of Management-Northwestern University. Έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google.

KOSTASKARAMANLIS.GR Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών: Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/12/1974. Έχει καταγωγή από τις Σέρρες. Είναι Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σπούδασε Ιστορία και Οικονομικά στο Hamilton College της Νέας Υόρκης και, στη συνέχεια, αποφοίτησε από τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών Διεθνών Σχέσεων Fletcher School of Law and Diplomacy του Tufts University στη Βοστόνη. Εξελέγη πρώτος βουλευτής του Ν. Σερρών στις εκλογές του 2015, όταν διεκδίκησε για πρώτη φορά το σταυρό των συμπολιτών του. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ν. Σερρών συμμετείχε συμβολικά και στις εκλογές του Ιουνίου 2012, στη μη εκλόγιμη τελευταία τιμητική θέση.Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα Μιχαλοπούλου-Καραμανλή με την οποία έχουν τρία παιδιά, την Αναΐς-Νίκη, την 'Αρια και τον Αχιλλέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών: Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ο Γιάννης Αχιλλέα Κεφαλογιάννης είναι Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, κατάγεται από τα Ανώγεια Ρεθύμνου, γεννήθηκε το 1982 στο Ρέθυμνο και σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία με εργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε ως δικηγόρος - ποινικολόγος. Η κοινοβουλευτική του πορεία είχε ως απαρχή την εκλογική διαδικασία της 18ης Ιουνίου 2012 όπου και εκλέχθηκε Βουλευτής Ρεθύμνου, έκτοτε εκλέγεται ως βουλευτής έως σήμερα.

INTIME NEWS Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Γιάννης Πλακιωτάκης

Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος με τη Κύπρια επιχειρηματία Αφροδίτη Δωρίτη. Σπούδασε Βιοχημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το City University Business School, με ειδίκευση στη Βιοχημική Μηχανική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.Εργάστηκε επί μια διετία (1995-1996), στο διακρατικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurocontrol που ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία και την ασφάλεια των πτήσεων σε όλη την Ευρώπη. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι μέλος των Συλλόγων αποφοίτων του Biochemical Engineering University του Λονδίνου, καθώς και του City University Business School. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής στο Λασίθι με τη ΝΔ στις εκλογές του 2004, ενώ επανεκλέχθηκε στις εκλογές των ετών 2007, 2009, του Μαΐου και Ιουνίου του 2012 καθώς και σε εκείνες του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2015. Διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας (2007-2009) και Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (2014-2015).

INTIME NEWS Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Μάκης Βορίδης

Ο Μάκης Βορίδης γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1964 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει Master of Laws στο University of London, ειδικευμένος σε θέματα Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Ποινικού Δικαίου. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Τον Σεπτέμβριο του 2007 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής. Διετέλεσε Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, Υπουργός Υγείας (2014-2015) και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας (2012-2014). Επίσης κατέχει το αξίωμα του αντιπροέδρου της ειδικής επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για τη μετανάστευση. Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Δανάη Μιχελάκου με την οποία έχουν αποκτήσει ένα γιο και μία κόρη.

EUROKINISSI Υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική: Κώστας Σκρέκας

Ο Κώστας Σκρέκας γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1973 στα Τρίκαλα. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.. Το 2000 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Διαχείριση Έργων (MSc in Construction Management, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας. Μιλάει Αγγλικά, και Γαλλικά. Από το 2000 εργάστηκε στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων (FMCG'S) σε διευθυντικές θέσεις, ενώ υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος για 12 χρόνια σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον εν λόγω χώρο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2012 και διετέλεσε Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2014-2015). Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Καραγκούνη και είναι πατέρας δύο παιδιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Υφυπουργός αρμόδιος για την Αλιευτική Πολιτική: Φωτεινή Αραμπατζή

Η Φωτεινή Αραμπατζή γεννήθηκε στις Σέρρες το 1974. Είναι απόφοιτη της Νομικής του Α.Π.Θ. Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Σερρών με τη Νέα Δημοκρατία τον Μάιο του 2012 και επανεκλέγεται μέχρι και σήμερα. Τον Φεβρουάριο του 2017, ορίστηκε Υπεύθυνη του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Νέας Δημοκρατίας. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως δημοσιογράφος και τηλεοπτική παραγωγός στο Πρακτορείο Ειδήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες. Είχε την ευκαιρία να καλύπτει δημοσιογραφικά όλες τις ειδήσεις της Commission, τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, δίπλα σε κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλου του κόσμου. Τον Σεπτέμβριο του 1998 επέστρεψε στην Ελλάδα και οργάνωσε το ΔΙΚΤΥΟ Τηλεόραση. Πήρε μέρος σε πλήθος ευρωπαϊκών συνεδρίων ως εκπρόσωπος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ συμμετείχε σε πολλές δημοσιογραφικές αποστολές συνοδεύοντας τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό. Φοίτησε το 2005 στο London School Of Economics, στην Ανάλυση των Πολιτικών Επιστημών και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Το 2008 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

EUROKINISSI Υπουργός Τουρισμού : Χάρης Θεοχάρης

Ο Χάρης Θεοχάρης είναι κάτοχος διπλώματος MEng στην τεχνολογία λογισμικού (Software Engineering (Hon) - 1993) από το Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου. Κατά την διάρκεια της καριέρας του διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων αλλά δούλεψε και σε νεοφυείς εταιρείες καινοτομίας (start-up). Από το Νοέμβριο του 2011 ως το τέλος του 2012 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων όπου εισήγαγε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών μειώνοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία. Τον Ιανουάριο του 2013 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Στις προτεραιότητές του ήταν η εδραίωση της διαφάνειας και του ελέγχου τόσο από τη Δημόσια Διοίκηση όσο και από τον πολίτη μέσω της δημιουργίας της ιστοσελίδας www.publicrevenue.gr. H θητεία του ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξελέγη Βουλευτής στη Β' Αθηνών με το Ποτάμι συγκεντρώνοντας 18.185 σταυρούς και επανεξελέγη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ως τον Φεβρουάριο του 2016, οπότε και παραιτήθηκε από τη θέση. Τον Απρίλιο του 2016 ανεξαρτητοποιήθηκε και έγινε εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων. Τον Δεκέμβριο του 2018 προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία.

Υφυπουργός: Μάνος Κόνσολας

INTIME NEWS

Ο Μάνος Κόνσολας είναι Βουλευτής Δωδεκανήσου και διετέλεσε Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαθέτει πλούσιο διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα Ινστιτούτα και κρατικά ιδρύματα καθώς και σε διοικητικά συμβούλια δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, εξελέγη Βουλευτής Δωδεκανήσου και στις εκλογές που ακολούθησαν, στις 17 Ιουνίου, επανεξελέγη. Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής Δωδεκανήσου. Ήταν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, στην Ειδική Μόνιμη επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, στην Ειδική Μόνιμη επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. Επανεξελέγη στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Υπουργός Επικρατείας: Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης γεννήθηκε στην Κάρπαθο και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Λονδίνου (London School of Economics και Institute of Advanced Legal Studies). Επίσης υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Βρετανικού Συμβουλίου, του Γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας και του German Marshall Fund των ΗΠΑ. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του πορεία, έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, έχει συμμετάσχει και σε μεγάλο αριθμό νομοπαρασκευαστικών. Είναι συγγραφέας 7 επιστημονικών βιβλίων και περίπου 100 συμβολών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, καθώς και συνεκδότης 2 συλλογικών τόμων. Έχει μεγάλο αριθμό ομιλιών σε διεθνή συνέδρια σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική και παραστάσεων ως δικηγόρος ιδιωτών, του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου.

