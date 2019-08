Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν την έκθεση καλλιτεχνών που ζουν στην Αθήνα με τίτλο «Στο Ίδιο Ποτάμι Δύο Φορές» (The Same River Twice) σε επιμέλεια των Margot Norton και Natalie Bell.

Διονύσης Καβαλλιεράτος

Η έκθεση, που θα παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς έως και τις 22 Σεπτεμβρίου, επικεντρώνεται στην πόλη της Αθήνας και το διαρκώς εξελισσόμενο εικαστικό της τοπίο με τους αναρίθμητους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους καλλιτεχνών, τις διατομεακές συνεργασίες και εκδηλώσεις και την ασίγαστη ενέργεια που έχει προσελκύσει πολλούς μη Έλληνες καλλιτέχνες να εγκατασταθούν εδώ.

Αλέξανδρος Τζάννης

Με περισσότερους από τριάντα δημιουργούς κάθε ηλικίας και εθνικότητας, οι οποίοι μετέρχονται όλα τα εικαστικά μέσα, η έκθεση θα παρουσιάσει το πορτρέτο μιας πόλης της οποίας ο καλλιτεχνικός δυναμισμός συνεχίζει να ξεδιπλώνεται καθώς οι καλλιτέχνες αναζητούν νέα μοντέλα δημιουργίας και ανταλλαγής.





Άγγελος Παπαδημητρίου

Κώστας Σαχπάζης

Παύλος Φυσάκης

Η μεταμόρφωση είναι κεντρικό στοιχείο στη δουλειά πολλών καλλιτεχνών: τα μέσα αψηφούν τη σταθερότητα και καταγράφουν τις διακυμάνσεις της φόρμας, και οι καλλιτεχνικές πρακτικές θολώνουν τα όρια ανάμεσα στα εικαστικά είδη και ύφη. Για κάποιους δημιουργούς στην έκθεση, η ροή που αναφέρεται στην ηρακλείτια ρήση προτείνει μια άλλη προσέγγιση της ταυτότητας σε μια εποχή όπου οι πολιτικοί αγώνες όσων πασχίζουν να ορίσουν τη φυλετική ή σεξουαλική τους ταυτότητα είναι και καίριοι και ταραχώδεις, στην Ελλάδα όσο και ανά τον κόσμο.





Neritan Zinxhiria

Δημήτρης Τσουανάτος

Η έκθεση Στο Ίδιο Ποτάμι Δύο Φορές ακολουθεί την The Equilibrists / Οι Εξισορροπιστές του 2016, που είχε επίσης διοργανωθεί από το New Museum και το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και ήταν βασισμένη στο πνεύμα του Βραβείου ΔΕΣΤΕ - ενός θεσμού για την αναγνώριση υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών της Ελλάδας που δινόταν ανά διετία μεταξύ 1999 - 2015.

Νικόλας Βεντουράκης

Η έκθεση αντανακλά επίσης έναν από τους σκοπούς του Μουσείου Μπενάκη, ενός ιστορικού φορέα με στόχο τη γεφύρωση παρελθόντος και παρόντος, και ευθυγραμμίζεται και με την αφοσίωση του New Museum στην παρουσίαση αναδυόμενων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, με κορυφαία εκδήλωση τη γνωστή του Triennial, η οποία ετοιμάζεται και πάλι για το 2021.

Εύα Γιαννακοπούλου

Αμαλία Βεκρή (γενν. 1983, Αθήνα) Νικόλας Βεντουράκης (γενν. 1981, Αθήνα) Βαγγέλης Βλάχος (γενν.1971, Αθήνα) Ειρήνη Βουρλούμη (γενν. 1979, Αθήνα) Εύα Γιαννακοπούλου (γενν. 1977, Αθήνα) Αναστασία Δούκα (γενν. 1979, Αθήνα) Neritan Zinxhiria (γενν. 1989, Τίρανα) Delia Gonzalez (γενν. 1972, Μαϊάμι, Φλόριντα) Λάκης & Άρης Ιωνάς / The Callas (Λάκης Ιωνάς [γενν. 1974, Αθήνα], Άρης Ιωνάς [γενν. 1975, Αθήνα]) Διονύσης Καβαλλιεράτος (γενν. 1979, Αθήνα) Εύη Καλογηροπούλου (γενν. 1985, Αθήνα) Κατερίνα Κομιανού (γενν. 1984, Αθήνα) Navine G. Khan-Dossos (γενν. 1982, Λονδίνο) / Σ.Υ.Δ. Παναγιώτης Λουκάς (γενν. 1975, Αθήνα) Πέτρος Μώρης (γενν. 1986, Λαμία) Ραλλού Παναγιώτου (γενν. 1978, Αθήνα) Βασίλης Παπαγεωργίου (γενν. 1991, Αθήνα) Άγγελος Παπαδημητρίου (γενν. 1952, Κιάτο) Ρένα Παπασπύρου (γενν. 1938, Αθήνα) Ευτύχης Πατσουράκης (γενν. 1967, Κρήτη) Αναστασία Παύλου (γενν. 1993, Αθήνα) Γιώργος Πρίνος (γενν. 1977, Αθήνα) Κώστας Σαχπάζης (γενν. 1977, Θεσσαλονίκη) Βαλίνια Σβορώνου (γενν. 1991, Αθήνα) Εύα Στεφανή (γενν. 1964, Αλεξάνδρεια, Βιρτζίνια) Σωκράτης Σωκράτους (γενν. 1971, Πάφος) Αλέξανδρος Τζάννης (γενν. 1979, Αθήνα) Ίρις Τουλιάτου (γενν. 1981, Αθήνα) Δημήτρης Τσουανάτος (γενν. 1944, Αθήνα) Παύλος Φυσάκης (γενν. 1969, Αθήνα) Ελένη Χριστοδούλου (γενν. 1965, Αθήνα).

