Η στολή του Σαββατοκύριακου

Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, με την ομάδα του In Icons We Trust να παρουσιάζει την καλοκαιρινή εκδοχή ενός χαλαρού, απογευματινού λουκ που μπορεί να σταθεί εξίσου άνετα στο νησί αλλά και το κέντρο της πόλης

Πέρα από την τάση του color blocking, υπάρχουν και τα κομμάτια εκείνα που συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δεν «φωνάζει» απαιτώντας την προσοχή μας.

Η σημασία, όμως, κρύβεται στις λεπτομέρειες:

IN ICONS WE TRUST

- Μην συμβιβάζεστε με ένα απλό, λευκό t-shirt. Βρείτε εκείνο το κομμάτι με την ιδιαίτερη ύφανση που θα δημιουργήσει μία ενδιαφέρουσα εικόνα.

- Οι βερμούδες είναι το κομμάτι - φετίχ της φετινής ανδρικής γκαρνταρόμπας. Αφού έχετε καλύψει τις ανάγκες σας στα βασικά που θα υποστηρίξουν τους συνδυασμούς που έχετε σκεφτεί, τολμήστε να πειραματιστείτε με ένα ιδιαίτερο σχέδιο που θα φέρει μία νέα παλέτα εμφανίσεων.

- Αν τα loafers είναι οι πρωταγωνιστές της σεζόν, τα ζευγάρια εκείνα με την υφή υφαντού δέρματος θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της συλλογής σας, αφού μπορούν να φορεθούν με τα πάντα.

Τζιν μπουφάν, πουλόβερ και βαμβακερή βερμούδα Tommy Hilfiger, όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Δερμάτινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95- Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Πηγή: In Icons We Trust

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα