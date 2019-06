H Microsoft μειώνει τη χρήση των passwords με το τελευταίο update

Μπορεί να είναι υπερβολικό το να πει κανείς ότι η Microsoft με το update του Μαΐου αφήνει πίσω της τα passwords, αλλά κάνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Microsoft έχει ήδη δώσει στους Windows 10 χρήστες τη δυνατότητα της ταυτοποίησης με το Microsoft Authenticator app, το οποίο μπορεί να δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ ενός Microsoft Account και ενός αριθμού τηλεφώνου. Παράλληλα, είναι εφικτή η χρήση του Windows Hello για τη διαδικασία του sign in σε εφαρμογές του web, καθώς και για τη διαδικασία ανάκλησης του αριθμού PIN στο Windows Hello.

Με το νέο πακέτο αναβάθμισης των Windows 10 που φέρει τον κωδικό αριθμό 1903 η διαδικασία ταυτοποίησης γίνεται ακόμα πιο εύκολη, καθώς δεν εγκαταλείπονται εντελώς οι κωδικοί, αλλά αυτοί μπορούν να αντικατασταθούν από τον τηλεφωνικό αριθμό ενός χρήστη ή κάποιο άλλο στοιχείο που ενδέχεται να θυμάται πιο εύκολα ένας χρήστης. Η διαδικασία για να γίνει αυτό είναι πολύ εύκολη, καθώς το μόνο που πρέπει να κάνει ένας χρήστης είναι να επιλέξει το πεδίο των Ρυθμίσεων στον αναβαθμισμένο Windows 10 υπολογιστή του και από εκεί να επιλέξει τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης με τον λογαριασμό του.

Με την ίδια λειτουργία είναι εφικτό το να προσθέτει κανείς μέλη μίας οικογένειας σε έναν Windows λογαριασμό. Το κάθε μέλος της οικογένειας αρκεί να χρησιμοποιήσει ως στοιχείο ταυτοποίησης ένα email ή έναν τηλεφωνικό αριθμό που να μπορούν να το θυμούνται εύκολα.

Ένα άλλο στοιχείο που φέρνει η Microsoft με το νέο update στα Windows 10 είναι η υποστήριξη του προτύπου WebAuthentication για την είσοδο σε web sites με τη βοήθεια βιομετρικών συσκευών. Η έκδοση Windows 10 1903 update έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση FIDO2 authenticator, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση τέτοιων διαδικασιών. Με την ίδια λογική, η Microsoft έχει δημιουργήσει και πιο απλοποιημένες διαδικασίες για όσους ξεχνούν τον κωδικό τους στο Windows Hello.