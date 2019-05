Η σύγχρονη ερμηνεία της μαύρης βερμούδας

Ήταν το 1953 όταν η ταινία The Wild One Με πρωταγωνιστή τον Μάρλον Μπράντο άφησε το στίγμα της στην ανδρική μόδα, κάνοντας το look του μηχανόβιου προσβάσιμο στην ποπ κουλτούρα.

Πρόκειται για τάση που έρχεται και φεύγει, όπως συνήθως συμβαίνει στη μόδα, ωστόσο ορισμένες φορές υπόκειται σε μία φρέσκια ερμηνεία που ανατρέπει την εικόνα μας για τα δερμάτινα μπουφάν και τις εμφανίσεις σε μαύρο χρώμα.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, η συνεργασία Tommy Hilfiger - Mercedes Benz, έφερε στο προσκήνιο μία νέα οπτική που συνδυάζει υψηλή ready to wear μόδα, με τα στοιχεία εκείνα της βαριάς βιομηχανίας που έχουν μετατραπεί σε cult σύμβολα της εποχής.

• H μαύρη βερμούδα σε καλό ύφασμα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα καλό, tailored παντελόνι κοστουμιού. Φορέστε την με τη λεπτή μαύρη ζώνη σας και ποτέ ψηλά πάνω από το γόνατο.





• Δερμάτινο τζάκετ στη ζέστη; Βέβαια, υπάρχουν και αυτά τα κομμάτια από λεπτό δέρμα χωρίς έξτρα επένδυση, που αντικαθιστούν υπέροχα τα σακάκια ή το αντιανεμικό.



• Για να χαλαρώσουμε το look, φροντίζουμε δύο λεπτομέρειες: Ο γιακάς του πόλο να είναι κλειστός, και τα παπούτσια ανάλαφρα.

Δερμάτινο μπουφάν, βαμβακερό πόλο και βαμβακερή βερμούδα όλα Tommy Hilfiger x Mercedes Benz Collection. Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Καστόρινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95- Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Γυαλιά ηλίου Ray-Ban, Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Πηγή: In Icons We Trust

