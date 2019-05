Εάν το καλοκαίρι ήταν λουκ, θα ήταν αυτό

Παρά τα τερτίπια του καιρού, το καλοκαίρι σταδιακά πλησιάζει, φέρνοντας και τους δικούς του προβληματισμούς σε ό,τι αφορά τους ενδυματολογικούς κανόνες.

Σε αντίθεση με την εύκολη κομψότητα που προσφέρει ένα κλασικό κοστούμι το χειμώνα, το καλοκαίρι μοιάζει πράγματι χαοτικό σε ό,τι έχει να κάνει με την γκαρνταρόμπα.

IN ICONS WE TRUST

Αν και υπάρχουν πολλά στιλ και διαφορετικές εκδοχές που μπορεί κανείς να ακολουθήσει, υπάρχουν και κάποια standards τα οποία δημιουργούν τη σωστή και ισορροπημένη εμφάνιση.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, ακολουθώντας τους κανόνες της εμφάνισης αυτής, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά, κάτι σαν το κοστούμι το χειμώνα.

IN ICONS WE TRUST

Μία βερμούδα σε ίσια, σχεδόν στενή γραμμή, που ακολουθεί τους κανόνες ενός tailored παντελονιού, θα σας συντροφεύσει με απόλυτη χάρη. Διαλέξτε την σε διάφορα χρώματα, αλλά μην ξεχάσετε το μπλε.

Το πόλο μπλουζάκι φέτος κυκλοφορεί σε πιο μαλακή εκδοχή, μοιάζοντας σχεδόν με λεπτό πουκάμισο. Τα έντονα χρώματα όπως αυτό εδώ το κόκκινο-ροδί, του ταιριάζουν απόλυτα.

Αφήστε για λίγο πίσω σας τα statement sneakers και θυμηθείτε τη απλότητα ενός ζευγαριού σε λευκό δέρμα.

Τι μπορεί να σταθεί επάξια πάνω από μία τέτοια εμφάνιση; Ένα λεπτό μπουφάν σε απόλυτο μπλε.

IN ICONS WE TRUST

Μπουφάν, βαμβακερό πόλο, βαμβακερή βερμούδα και δερμάτινα sneakers, όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι αλλά και στο κατάστημα My Hydra Concept Store, Ύδρα.

Γυαλιά L.G.R. Διαθέσιμα από το κατάστημα My Hydra Concept Store, που βρίσκεται σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του λιμανιού της Ύδρας. Ανάμεσα σε διεθνή brands, καθώς και σε καταξιωμένα ελληνικά ονόματα, υπάρχουν μοναδικές «exclusive» επιλογές και ξεχωριστές δημιουργίες, σχεδιασμένες αποκλειστικά για το My Hydra Concept Store που φέρουν την υπογραφή της «SOPHIA DE LA CHOUVEL».

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα