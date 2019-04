«Game of Thrones»: Οι Florence + The Machine στην ερμηνεία του «Jenny of Oldstones»

Η Florence Welch χάρισε μια μοναδική ερμηνεία στο κομμάτι «Jenny of Oldstones», το οποίο «έντυσε» τους τίτλους τέλους στο δεύτερο επεισόδιο του 8ου κύκλου της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones» (GoT).

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα ακούγεται στη σειρά, καθώς το «Seven Devils», από το άλμπουμ «Ceremonials» του 2011, είχε επιλεγεί για το τρέιλερ του δεύτερου κύκλου του GoT.

Οι δημιουργοί της σειράς, David Benioff και D.B. Weiss, προσέγγισαν τη Welch για να το τραγουδήσει, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι οι στίχοι γράφτηκαν από τους ίδιους και τον George R. R. Martin και η μουσική από τον συνθέτη της σειράς, Ramin Djawadi.





και είμαστε πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα».

Η 32χρονη Βρετανίδα ερμηνεύτρια δήλωσε: «όταν άκουσα το τραγούδι μου φάνηκε σαν ένα κέλτικο νανούρισμα. Η κέλτικη μουσική ήταν πάντα μέσα στο αίμα μου, οπότε ένιωσα πως μπορώ να κάνω κάτι με αυτό. Η μαγεία και η τελετή στο GoT, για να μην αναφέρω τα κοστούμια, πάντα με γοήτευαν. Είναι τιμή μου που είμαι μέρος της τελευταίας σεζόν».

«Jenny of Oldstones»





The ones she had lost and the ones she had foundAnd the ones who had loved her the mostThe ones who'd been gone for so very longShe couldn't remember their namesThey spun her around on the damp old stonesSpun away all her sorrow and pain

Never wanted to leave, never wanted to leave

They danced through the day

And into the night through the snow that swept through the hall

From winter to summer then winter again

Til the walls did crumble and fall

And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave

And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave

High in the halls of the kings who are gone

Jenny would dance with her ghosts

The ones she had lost and the ones she had found

And the ones

Who had loved her the most.

