Συνδυάζοντας τα καλύτερα του χειμώνα

Τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν σε μία εμφάνιση οι καλύτερες τάσεις του φετινού χειμώνα παρουσιάζει η ομάδα του In Icons We Trust, συστήνοντας τα κομμάτια αυτά να έχουν ποιότητα και χρώματα που ταιριάζουν με την κλασική σας παλέτα, προκειμένου να σας κάνουν παρέα για πολλούς ακόμη χειμώνες.

• Το άνετο statement sweater, με μαλακούς όγκους και μεγάλο pattern, θα γίνει το αγαπημένο σας πουλόβερ, αφού μπορεί να υποστηρίξει πολλά διαφορετικά looks παραμένοντας αυθεντικό και καλαίσθητο.

• Ένα τέτοιο πουλόβερ χρειάζεται μονάχα ένα ωραίο, ίσιο παντελόνι. Για φέτος, το κλασικό τζιν δίνει τη θέση του στο μαύρο παντελόνι από χοντρό βαμβάκι, που μπορεί σε άλλες περιστάσεις να συνοδεύσει κι ενα Double Breasted σακάκι με ένα λεπτό, μαλακό ζιβάγκο, για ένα έξυπνο look γραφείου.

IN ICONS WE TRUST

• Η ομάδα του In Icons We Trust λέει ένα μεγάλο «ναι» στα νέα αθλητικά παπούτσια που ακολουθούν τους κανόνες των sneakers, επενδύοντας σε ιδιαίτερα υλικά όπως το σουέντ ή το λείο δέρμα και ξεχωριστά χρώματα. Να και κάτι από τα eighties που μετασχηματίστηκε σε κλασική αξία.

• Το παρκά δεν είναι πια ούτε βαρύ, ούτε ογκώδες. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στα αδιάβροχα υφάσματα να έχουν ιδιαίτερη υφή και να βγαίνουν σε έξυπνα, γήινα χρώματα, με μία tailored αισθητική που αναβαθμίζει ακόμη και τις πιο casual εμφανίσεις.

THE LOOK

Μπουφάν και παντελόνι Barbour. Διαθέσιμα από τα Barbour Store & Notos Exclusive.

Πουλόβερ Gant. Διαθέσιμο από τις Gant Boutiques & Notos Exclusive.

IN ICONS WE TRUST

Sneakers Saucony. Διαθέσιμα από τα Saucony Stores Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 300, Saucony Store Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107, Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall.

Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Don Barber & Groom, όπου -από το καλοκαίρι του 2012- ο Γιάννης Σακελλαράκης και η ομάδα του υποδέχονται στο DON Barber & Groom άνδρες κάθε ηλικίας, οι οποίοι τους εμπιστεύονται προκειμένου να αναδείξουν το στυλ και την εμφάνιση τους.

Εκτός από κούρεμα και ξύρισμα με φαλτσέτα, ο πελάτης μπορεί να δώσει σχήμα στο μούσι του, να περιποιηθεί τα άκρα του, να κάνει εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και τέλος να απολαύσει κάποια από τα προτεινόμενα μασάζ σώματος. Το Don φιλοξενεί επίσης μία επιλεγμένη γκάμα προϊόντων αντρικής περιποίησης από όλο τον κόσμο.

Πηγή: In Icons We Trust

