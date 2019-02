Το γκρι κοστούμι και οι κανόνες του

Το ιδανικό γκρι κοστούμι είναι ίσιο, κομψό και στενό, ενώ στη χειμωνιάτικη εκδοχή του, συνοδεύεται υπέροχα από καφέ στοιχεία και μαλακές υφές.

Η ομάδα του In Icons We Trust στέκεται στα σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς πριν το φορέσει, προκειμένου να δημιουργήσει μία σωστή εμφάνιση όπου το κοστούμι κυριαρχεί, χωρίς να καπελώνει το σύνολο:

IN ICONS WE TRUST

* Ας πάρουμε τον κανόνα του color blocking κι ας τον εφαρμόσουμε σε μία ήρεμη παλέτα. Επιλέξτε ένα πουκάμισο σε διαφορετικό τόνο του γκρι, ή με ένα μικροσκοπικό pattern, και δείτε το σύνολο να μεταμορφώνεται σε statement κομψότητας.

* Το παντελόνι πρέπει να είναι ίσιο και ραμμένο πάνω σας. Μόνο έτσι θα αναδείξει σωστά το χρώμα και το ύφασμά του, ειδικά εάν έχετε επιλέξει ένα μάλλινο.

* Η φόρμα του παντελονιού σας επιτρέπει να δοκιμάσετε να μην φορέσετε ζώνη. Ένα καλοραμμένο κομμάτι θα σταθεί πολύ καλά και χωρίς αυτήν, δίνοντας στο σύνολό σας την αίσθηση του uniformity που τόσο ταιριάζει στο χρώμα αυτό.

* Θέλετε να εκμεταλλευτείτε την απουσία της ζώνης; Περάστε τη γραβάτα σας μέσα από τη φάσα του παντελονιού, εφόσον έχει αρκετό μήκος.

* Διαλέξτε μία στενή, ίσια γραβάτα από μαλακό μαλλί που θα υπογραμμίσει το σύνολο, χωρίς να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο.

* Τολμήστε τα καφέ στοιχεία, όπως στα παπούτσια σας. Υπάρχουν άπειρες αποχρώσεις να διαλέξετε, φροντίστε μόνο να επιλέξετε αποχρώσεις με αντιστοιχία ανάμεσα στην θερμότητα ή ψυχρότητα των δύο χρωμάτων, γκρι και καφέ.

IN ICONS WE TRUST

Μάλλινο κοστούμι, βαμβακερό πουκάμισο και μάλλινη γραβάτα όλα Hackett. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Δερμάτινα μποτάκια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα