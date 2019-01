Σεζάρ 2019: Οι υποψηφιότητες για τα «Όσκαρ» του γαλλικού κινηματογράφου

Οι δημιουργίες των Ζιλ Λελούς και Ξαβιέ Λεγκράν, «Sink or Swim» (Le Grand Bain) και «Custody» (Jusqu'à la garde), αντίστοιχα, βρίσκονται στη θέση του οδηγού της κούρσας για τα φετινά βραβεία Σεζάρ, τα «Όσκαρ» του γαλλικού κινηματογράφου, με δέκα υποψηφιότητες, ανάμεσα στις οποίες Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Sink or Swim

Η πρώτη ταινία έκανε πρεμιέρα -εκτός συναγωνισμού- στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, ενώ η δεύτερη προβλήθηκε στο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Βενετίας, όπου απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Custody

Το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ζακ Οντιάρ με το γουέστερν «The Sisters Brothers» και το «The Trouble With You» (En Liberté) του Πιερ Σαλβαντορί, ακολουθούν με εννιά υποψηφιότητες, ανάμεσα στις οποίες Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Στην 44η τελετή απονομής των βραβείων Σεζάρ -η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο Παρίσι- ο 82χρονος Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα παραλάβει τιμητικό βραβείο Σεζάρ.

Καλύτερη Ταινία

«Memoir of War»

«The Trouble With You»

«The Sisters Brothers»

«Sink or Swim»

«Guy»

«Custody»

«In Safe Hands»

Sink or Swim

Εμανουέλ Φινκιέλ (Memoir of War)

Πιερ Σαλβαντορί (The Trouble With You)

Ζακ Οντιάρ (The Sisters Brothers)

Ζιλ Λελούς (Sink or Swim)

Άλεξ Λουτζ (Guy)

Ξαβιέ Λεγκράν (Custody)

Ζαν Χερί (In Safe Hands)

Ξένη Ταινία

«Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri» του Μάρτιν ΜακΝτόνα

«Capharnaum» της Ναντίν Λαμπακί

«Cold War» του Πάβελ Παβλικόφσκι

«Girl» του Λουκάς Ντοντ

«Hannah» του Αντρέα Παλαόρο

«Our Struggles» του Γκιγιόμ Σενές

«Shoplifters» του Χιροκάζου Κόρε-Εντα

Α' Γυναικείος Ρόλος

Ελοντί Μπουσέ (In Safe Hands)

Σεσίλ ντε Φρανς (Mademoiselle de Joncquieres)

Λεά Ντρουκέρ (Custody)

Βιρζινί Εφιρά (An Impossible Love)

Αντέλ Ανέλ (The Trouble With You)

Σαντρίν Κιμπερλέν (In Safe Hands)

Μελανί Τιερί (Memoir of War)

Α' Ανδρικός Ρόλος

Εντουάρ Μπαέρ (Mademoiselle de Joncquieres)

Ρομέρ Ντουρίς (Our Struggles)

Βενσάν Λακόστ (Amanda)

Ζιλ Λελούς (In Safe Hands)

Αλεξ Λουτζ (Guy)

Πιο Μαρμέ (The Trouble With You)

Ντενίς Μενοσέ (Custody)

Β' Γυναικείος Ρόλος

Ιζαμπέλ Ατζανί (The World is Yours)

Λεϊλά Μπεκτί (Sink or Swim)

Βιρζινί Εφιρά (Sink or Swim)

Οντρέ Τοτού (The Trouble With You)

Καρίν Βιάρ (Little Tickles)

Β' Ανδρικός Ρόλος

Ζαν-Ιγκ Ανγκλάντ (Sink or Swim)

Νταμιέν Μπονάρ (The Trouble With You)

Κλοβίς Κορνιγιάκ (Little Tickles)

Φιλίπ Κατρίν (Sink or Swim)

Ντενίς Πονταλιντές (Sorry Angel)

Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός

Οφιλί Μπαού (Mektoub My Love)

Γκαλατέα Μπελούτζι (The Apparition)

Τζένι Μπεθ (An Impossible Love)

Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (A Faithful Man)

Κενζά Φορτάς (Sheherazade)

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός

Αντονί Μπαζόν (The Prayer)

Τομάς Γκιοριά (Custody)

Γουίλιαμ Λεμπγκίλ (The Freshmen)

Καρίμ Λεκλού (The World is Yours)

Ντίλαν Ρόμπερτ (Sheherazade)

Πρωτότυπο Σενάριο

«The Trouble With You» των Πιερ Σαλβαντορί, Μπεουά Γκραφέν και Μπενζαμέν Σαρμπίτ

«Sink or Swim» των Ζιλ Λελούς, Αχμέντ Χαμιντί και Ζουλιέν Λαμπροσκίνι

«Guy» των Αλεξ Λουτζ, Αναΐς Ντεμπάν και Τιμπόλτ Σεγκούν

«Custody» του Ξαβιέ Λεγκράν

«In Safe Hands» της Ζαν Χερί

Διασκευασμένο Σενάριο

«Little Tickles των Αντρέα Μπεσκόν και Ερίκ Μεταγιέ

«Memoir of War του Εμανουέλ Φινκιέλ

«The Sisters Brothers των Ζακ Οντιάρ και Τομάς Μπιντεγκέν

«Mademoiselle de Joncquieres του Εμανουέλ Μουρέτ

«An Impossible Love των Κατρίν Κορσινί και Λορέτ Πολμάνς

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Asterix: The Secret of the Magic Potion»

«Dilili in Paris»

«Pachamama»

Ντοκιμαντέρ

«America»

«Da Chaque Instant»

«Le Grand Bal»

«Ni Juge, Ni Soumise»

«The State Against Mandela and the Others»

Πρώτη Ταινία

«L'Amour Flou»

«Little Tickles»

«Custody»

«Savage»

«Sheherazade»

Μουσική

«Amanda»

«The Trouble With You»

«The Sisters Brothers»

«Guy»

«In Safe Hands»

«An Impossible Love»

Διεύθυνση Φωτογραφίας

«Memoir of War»

«The Sisters Brothers»

«Sink or Swim»

«Custody»

«Mademoiselle de Joncquieres»

Κοστούμια

«Memoir of War»

«The Emperor of Paris»

«The Sisters Brothers»

«Mademoiselle de Joncquieres»

«One Nation, One King»

Μοντάζ

«Little Tickles

«The Trouble With You

«The Sisters Brothers

«Sink or Swim

«Custody»

Ήχος

«Memoir of War»

«The Sisters Brothers»

«Sink or Swim»

«Guy»

«Custody»

