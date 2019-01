Έχουμε τους 80 πανηγυρίζει η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ ανακοίνωσε και επίσημα ότι εξασφάλισε την πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Βουλή, προκειμένου να εγκριθούν οι συνταγματικές τροπολογίες, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Βουλής της ΠΓΔΜ, σχετικά με τις τροπολογίες του Συντάγματος και τον συνοδευτικό εφαρμοστικό νόμο του Συντάγματος, που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ.

Η συνεδρίαση της Βουλής και οι σχετικές ψηφοφορίες για τις τέσσερις τροπολογίες του Συντάγματος και τον εφαρμοστικό νόμο του Συντάγματος αναμένεται να ολοκληρωθούν το βράδυ.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή της ΠΓΔΜ είχε αναφέρει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την υιοθέτηση, από τη Βουλή, των συνταγματικών τροπολογιών, με την οποία εξασφαλίζεται πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπέρ των συνταγματικών τροπολογιών θα ψηφίσουν και οι δύο βουλευτές του αντιπολιτευόμενου αλβανικού κόμματος «BESA».

Υπενθυμίζεται πως η προγραμματισμένη για χθες συνεδρίαση της Βουλής μετατέθηκε για σήμερα, καθώς, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των Σκοπίων, ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, δεν είχε εξασφαλίσει τους 80 από τους 120 βουλευτές, που συνιστούν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων στη βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

«Αυτό που ζητά το BESA είναι μέσα από τη διατύπωση για την υπηκοότητα, “μακεδονική/πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”, να μη δημιουργείται η εντύπωση πως οι Αλβανοί, οι Τούρκοι, οι Σέρβοι, οι Βλάχοι, οι Ρομά και οι άλλοι στη χώρα θα γίνουν Μακεδόνες. Αυτή είναι η ουσία. Εξετάζονται οι τεχνικές πτυχές για την εξεύρεση λύσης», ανέφερε χθες ο Ζόραν Ζάεφ.

Η πρόταση της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ όσον αφορά την υπηκόοτητα είναι να αποδίδεται αυτή ως «μακεδονική / πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». Το BESA κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία «για τους πολίτες αλβανικής εθνοτικής καταγωγής, στις κανονιστικές αποφάσεις και τις άλλες πράξεις των κρατικών οργάνων, η υπηκοότητα στην μακεδονική γλώσσα θα αναφέρεται ως “μακεδονική/πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας”, στην αλβανική γλώσσα θα αναφέρεται ως “της Μακεδονίας / πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας” και στα αγγλικά ως “Macedonian / citizen of the Republic of North Macedonia”».

Σύμφωνα με ΜΜΕ των Σκοπίων, θα βρεθεί μία συμβιβαστική φόρμουλα για το θέμα αυτό και η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Η συνεδρίαση είχε οριστεί για τις 12:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ