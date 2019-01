Νέος τρόπος μείωσης της αιμορραγίας σε περιπτώσεις βαριατρικής χειρουργικής 

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Η έλλειψη τυποποιημένης δοσολογίας για διαλυτικά αίματος μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία κατά τη διάρκεια της βαριατρικής χειρουργικής, σύμφωνα με τους επιστήμονες οι οποίοι μέσα από μια νέα μελέτη που έκαναν, προτείνουν καλύτερα μέτρα για ακριβείς δόσεις αραιωτικών στο αίμα σε παχύσαρκους ασθενείς. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές του Rutgers βρήκαν έναν τρόπο να μειώσουν την αιμορραγία σε ασθενείς μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Surgery for Obesity and Related Disorders», διεξήχθη από τους Luigi Brunetti of Rutgers, The State University of New Jersey, NJ (Rutgers) with expertise in: Pharmacy, Geriatrics and Internal Medicine (General Medicine) και Leonid Kagan Assistant Professor of Pharmaceutics Ernest Mario School of Pharmacy Rutgers, The State University of New σε συνεργασία με τον κορυφαίο χειρουργό Ragui Sadek στο Advanced Surgical και Bariatrics του New Jersey ο οποίος δημιούργησε ένα από τα ασφαλέστερα προγράμματα βαριατρικής χειρουργικής στην πολιτεία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, περισσότερο από το 30% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούνται παχύσαρκοι και μόνο το 2018 πραγματοποιήθηκαν 228.000 χειρουργικές επεμβάσεις βαριατρικής, η οποία προκαλεί απώλεια βάρους με τον περιορισμό της ποσότητας των τροφίμων που μπορεί να κρατήσει το στομάχι.

Ένας κίνδυνος στη βαριατρική χειρουργική είναι οι θρόμβοι που εμποδίζουν τα αιμοφόρα αγγεία μετά από εγχείρηση. Ενώ τα αραιωτικά αίματος που χορηγήθηκαν πριν από τη χειρουργική επέμβαση και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης, η βέλτιστη δόση, ο χρόνος και η διάρκεια της θεραπείας για τους παχύσαρκους ασθενείς δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Όπως ανέφερε ο ερευνητής Brunetti αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν ποιες μέθοδοι αποδίδουν καλύτερα στην πρόληψη θρόμβων αίματος χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας σε περιπτώσεις υπερβολικού σωματικού βάρους.

Στη μελέτη, οι ασθενείς έλαβαν έναν από τους δύο τύπους αραιωτικών αίματος πριν από τη χειρουργική επέμβαση: υποδόρια ενοξαπαρίνη, η οποία μειώνει τη δραστηριότητα των πρωτεϊνών πήξης στο αίμα και μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (UFH), η οποία λειτουργεί με φυσική πρωτεΐνη στο σώμα για να εμποδίσει τον σχηματισμό θρόμβων.

Οι ερευνητές εξέτασαν τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας στην πρόληψη θρόμβων αίματος: anti-Xa, το πρότυπο μέτρο που αξιολογεί τους αναστολείς του θρόμβου αίματος στο πλάσμα και το ενδογενές δυναμικό θρομβίνης (ETP), το οποίο μετρά το ένζυμο στο πλάσμα αίματος που προκαλεί πήξη του αίματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ και οι δύο τύποι αραιωτικών αίματος απέτρεψαν θρόμβους, το 80% των ασθενών που έλαβαν ενοξαπαρίνη είχαν μικρή αιμορραγία κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η οποία συσχετίζεται με τη μέτρηση endogenous thrombin potential (ETP). Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το ETP, το οποίο εντόπισε τον κίνδυνο αιμορραγίας, παρέχει μια ακριβέστερη εκτίμηση της καλύτερης δοσολογίας για τα διάφορα διαλυτικά αίματος.

Σύμφωνα με το Brunetti, σήμερα, οι περισσότεροι γιατροί συνταγογραφούν 40 mg enoxaparin δύο φορές ημερησίως και μερικοί υποστηρίζουν ακόμη μεγαλύτερες δόσεις για ασθενείς με μεγάλη παχυσαρκία. Αυτή η δοσολογία όπως είπε, δεν είναι καλή σύμφωνα με τη μελέτη που έκαναν, η οποία διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που έλαβαν αυτή τη δόση εμφάνισαν ελάσσονες αιμορραγίες.

Πηγή:

https://news.rutgers.edu/research-news/lack-standard-dosage-blood-thinners-can-lead-bleeding-during-bariatric-surgery-rutgers-study-finds/20181218#.XDW_3lUzbDd

By Patti Verbanas