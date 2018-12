Σοβαρό κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αδιάγνωστο διαβήτη

Της Ανθής Αγγελοπούλου



Οι ερευνητές του Ιατρικού Σχολείου του Πανεπιστημίου της Μινεσότα αποφάσισαν να μελετήσουν το τι συμβαίνει μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, των ασθενών με μη φυσιολογικές μετρήσεις της γλυκόζης στο αίμα, δηλαδή των ατόμων με αδιάγνωστο διαβήτη και κατά πόσο κινδυνεύουν από αυτό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Finding the Sweet Spot: The Last Blood Glucose Measured in the Hospital and 30 Day Outcomes», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Γενικής Εσωτερικής Ιατρικής, οι ασθενείς που είχαν μη φυσιολογικές τιμές γλυκόζης στο αίμα είχαν υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας, επαναεισαγωγές στο νοσοκομείο και μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου στις 30 ημέρες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Nishant Sahni, MD, MS, βοηθός καθηγητή στο Ιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης αποτέλεσε και το γεγονός ότι οι ασθενείς με «οριακά» υψηλά επίπεδα γλυκόζης που δεν είχαν διάγνωση διαβήτη είχαν τη χειρότερη ιατρική έκβαση. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες στο να καταλάβουν ότι αν δεν αναγνωριστούν άμεσα τους αδιάγνωστους διαβητικούς ασθενείς αυτοί θα γίνουν χειρότερα μετά την νοσηλεία.

7 εκατ. οι αδιάγνωστοι ασθενείς με διαβήτη

Σύμφωνα με το Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες, φθάνοντας τα 30 εκατομμύρια σήμερα.

Από αυτούς, περισσότερα από 7 εκατομμύρια είναι δυστυχώς αδιάγνωστοι ασθενείς. Εάν αυτά τα άτομα αφεθούν χωρίς θεραπεία, το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να επηρεάσει διάφορα κύτταρα και όργανα στο σώμα τους με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για παράδειγμα, στις επιπλοκές από το διαβήτη τύπου 2 σε άτομα που δεν έχουν μπει σε θεραπεία περιλαμβάνονται η νεφρική ανεπάρκεια, η βλάβη στα μάτια, ο αυξημένος κίνδυνος καρδιακής νόσου ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η μελέτη θα πρέπει να παρακινήσει τους επιστήμονες να εστιάσουν περισσότερο στην άμεση διάγνωση των ατόμων που έχουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν, καθώς ο καλύτερος έλεγχος της γλυκόζης στο αίμα κατά την έξοδό τους από το νοσοκομείο θα τους βοηθήσει να έχουν λιγότερες πιθανές επιπλοκές και λιγότερο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Το επόμενο βήμα κατά τη γνώμη του είναι να δοκιμάσουν να παρέμβουν για να δουν αν μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των αδιάγνωστων ασθενών. Ωστόσο, όπως λένε, αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι ένα τεστ που αξίζει να το λύσουν.

