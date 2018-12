Tο athleisure υιοθετεί business στοιχεία

Σε μία εποχή που οι ταμπέλες δεν ισχύουν πια στη μόδα, οι μεγάλοι οίκοι έδειξαν τρομερή ελαστικότητα στην υιοθέτηση πολλών και διαφορετικών τάσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα αθλητικά στοιχεία στο λουκ δεν υποστηρίζουν απαραίτητα εμφανίσεις casual ή νεανικές.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, υπάρχει τρόπος τα αθλητικά στοιχεία να αναδείξουν ευχάριστα μία corporate γκαρνταρόμπα:

• Φροντίστε τα κομμάτια που συμπληρώνουν το λουκ σας να είναι εξαιρετικής ποιότητας και σε πολύ καλή κατάσταση. Ένα fluffy φούτερ είναι πολύ μακριά από κάποιο που έχει φθαρεί. Ωραίο είναι και το τελευταίο, αλλά για διαφορετικές συγκυρίες.

IN ICONS WE TRUST

• Δώστε χώρο για κωδικοποιημένες αναφορές και όχι total statements. Το σημερινό λουκ εστιάζει στο φούτερ και τα αθλητικά, την ώρα που τα υπόλοιπα κομμάτια της εμφάνισης βρίσκονται μακριά από την αθλητική λογική.

• Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, σε τέτοια παντρέματα: Να ανακαλύπτει κανείς πόσο πολύ ταιριάζει ένα μάλλινο σακάκι με το καινούργιο του φούτερ, ή πόσο ωραία «κάθεται» το ίσιο, υφασμάτινο παντελόνι πάνω σε ένα ζευγάρι συνετά αθλητικά παπούτσια.

• Για να πετύχει η συνύπαρξη του business με το athleisure, σημαντική είναι η επιλογή της παλέτας. Σκούρο μπλε, μπεζ, κλασικά και διακριτικά χρώματα που δεν «φωνάζουν», επιτρέπουν στα αθλητικά στοιχεία της εμφάνισής σας να καθίσουν ήσυχα στον ρόλο τους, χωρίς να χαρακτηρίζουν το σύνολο.

Σακάκι από μαλλί, φούτερ και παντελόνι όλα Gant, όλα διαθέσιμα από τις Gant Boutiques.

Ρολόι IWC από την συλλογή Portofino, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Sneakers Original, διαθέσιμα από τα Saucony Stores Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 300, Saucony Store Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 107, Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall.

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

