Το 31ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το μακροβιότερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας, διοργανώνεται φέτος από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Τριανόν. Εξαίρεση αποτελούν η επίσημη τελετή έναρξης που θα γίνει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Ιντεάλ και οι παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης είναι ο πλούσιος, πολύμορφος και συχνά αναπάντεχος κόσμος της γυναίκας. Το Φεστιβάλ επαναφέρει τους ποικίλους ρόλους της γυναίκας μέσα από τον κινηματογράφο, όχι μόνο τον πρόσφατο, αλλά και τον παλαιότερο. Αν το μέλλον είναι γυναίκα, όπως έλεγε πριν από 34 χρόνια ο Μάρκο Φερέρι, σήμερα, το μέλλον αυτό είναι κιόλας εδώ, γι’ αυτό και το 31ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου αποφάσισε να δώσει, στο φετινό του πρόγραμμα, τον πρώτο ρόλο στη γυναίκα.

Winter Flies

Με το Ειδικό Βραβείο του Πανοράματος θα τιμηθούν για τη συνεισφορά τους στην κινηματογραφική τέχνη: ο συνθέτης Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο σκηνοθέτης Τώνης Λυκουρέσης και η ηθοποιός Βέρα Κρούσκα.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Όπως κάθε χρόνο, στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα συμμετέχουν πρόσφατες ευρωπαϊκές παραγωγές που διεκδικούν το βραβείο του Πανοράματος.

«Αγάπη - Agape»

Οι ταινίες που συναγωνίζονται είναι οι: «Αγάπη/Agape» (2017, Κροατία, 87’), «Μόνη στο γάμο μου/Alone at my wedding» (2018, Βέλγιο, 121’), «Η ευγενική αδιαφορία του κόσμου/The gentle indifference of the world» (2018, Καζακστάν, Γαλλία, 100’), «Jumpman/Podbrosy» (2018, Ρωσία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Γαλλία, 90’), «Suleiman Mountain/ Sulayman too» (2017, Ρωσία, Κιργιστάν, 101’), «Η δίκη/Process» (2018, Ολλανδία, 125’), «Μύγες του χειμώνα/Vsechno Bude» (2018, Τσεχία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Γαλλία, 85’), «Η τέχνη καταστρέφει/Back Held Hands» (2017, Ελλάδα, 104’), «Παύση/Pause» (2018, Ελλάδα, Κύπρος, 96’), «Μια ιστορία χωρίς όνομα/Una storia senza nome» (2018, Ιταλία, 110’) και «Les estivants/The summer house» (2018, Ιταλία – Γαλλία, 127’) της γνώριμής μας στην Ελλάδα Valeria Bruni Tedeschi.

«Suleiman Mountain - Sulayman too»

Το τμήμα «Η διεθνής εικόνα σε πρώτη προβολή» περιλαμβάνει έξι ταινίες φετινής παραγωγής που συμμετείχαν σε μεγάλα διεθνή Φεστιβάλ, οι οποίες παρουσιάζονται σε avant-premiere. Αυτές είναι οι: «Άικα/Ayka» -του Καζάκου σκηνοθέτη Sergey Dvortsevoy, υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών, που θα προβληθεί στην τελετή λήξης του φεστιβάλ, «Dovlatov» -του Ρώσου σκηνοθέτη Aleksey Alekseivich German, υποψήφια για Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου, «Yuli» -ένα οικογενειακό δράμα με φόντο την ισπανική κρίση από τη σκηνοθέτρια Icíar Bollaín, «Η επαφή/ Approach» -η σπονδυλωτή ταινία του βετεράνου Τώνη Λυκουρέση, «Τα δάκρυα του βουνού» -για την οδύσσεια μιας συντροφιάς μαστόρων πέτρας, του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου.

«Τα δάκρυα του βουνού»

Σε πανελλήνια πρεμιέρα παρουσιάζεται και το «Ευφορία/Euforia», η νέα ταινία της διεθνούς φήμης ηθοποιού Valeria Golino, που περνάει για δεύτερη φορά πίσω από την κάμερα. Μετά την προβολή της στις Κάννες και πριν την έξοδό της στις ελληνικές αίθουσες, η «Ευφορία» θα προβληθεί ως ταινία έναρξης του 31ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Ιντεάλ, όπου θα παρευρεθεί η ελληνο-ιταλικής καταγωγής σταρ και θα συζητήσει με το κοινό.

«Ευφορία - Euforia»

Εικαστική έκθεση «7» σε επιμέλεια Γιάννη Ψυχοπαίδη

Επτά γυναίκες δημιουργοί επιλέγουν 7 ταινίες από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο και συνομιλούν εικαστικά μαζί τους. Συμμετέχουν: Ιφιγένεια Αβραμοπούλου, Πένυ Μονογιού, Αλίκη Παππά, Βάσω Τζούτη, Δέσποινα Τσάκνη, Δέσποινα Φλέσσα, Έλενα Χασαλεύρη. Γκαλερί ΣΤΟart Κοραή (Κοραή 4-εντός στοάς). Διάρκεια έκθεσης: Έως 6 Δεκεμβρίου, Δευτέρα - Παρασκευή, 10.00-20.00

Valeria Golino

Η σκηνοθέτις και ηθοποιός θα μοιραστεί με τους φερέλπιδες δημιουργούς και τους λάτρεις του κινηματογράφου την πολυετή εμπειρία της στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα.

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στις 12.00, Αίθουσα Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος).

Ανοιχτή συζήτηση: «Η γυναίκα στον ελληνικό κινηματογράφο»

Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν σύντομα στο panoramafest.org

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στις 12.00, Βιβλιοπωλείο Ιανός (Σταδίου 24).

