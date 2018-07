Style icon

Η εποχή σήμερα επιτρέπει -και οι τάσεις το απαιτούν εδώ και περίπου δύο σεζόν- την υιοθέτηση του ιταλικού στιλ με το κοντό ρεβέρ στο παντελόνι και το γυμνό πόδι.

Πρόκειται ίσως για ό,τι πιο ενδιαφέρον μπορεί να συνθέσει κανείς στο κάτω μέρος μιας εμφάνισης, όπως περιγράφει η ομάδα του In Icons We Trust.

Τα παπούτσια έτσι κερδίζουν τον χώρο που τους αξίζει, η σιλουέτα φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα και το λίγο δέρμα που διακρίνεται θυμίζει… καλοκαίρι.

Αντί για πουκάμισο, μπορεί κανείς να φορέσει ένα βαμβακερό πόλο σε βαθύ γαλάζιο, χρώμα που υποστηρίζει ιδανικά το μπλε σακάκι.

Η καμπαρντίνα είναι ανάλαφρη αλλά αποτελεί μία πολύ υποστηρικτική πρόταση, ειδικότερα την άνοιξη, προτού ανέβει πολύ η θερμοκρασία.

Το πτι καρό προσθέτει πόντους στη χαλαρή διάθεση, ενώ η μαύρη φόδρα δίνει το στίγμα του συνδυασμού με τα υπόλοιπα σκουρόχρωμα στοιχεία της εμφάνισης.

Τα παπούτσια αυτά είναι ένα δυνατό fashion statement που θα μπορούσε να ανεβάσει όλο το λουκ, εάν αυτό δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όσο για το ρολόι και τα γυαλιά ηλίου, αποτελούν τις λεπτομέρειες που απογειώνουν το σύνολο.

ΤΗΕ LOOK

Πτι καρό καμπαρντίνα, βαμβακερό μπλε σακάκι, βαμβακερό πόλο και υφασμάτινο παντελόνι, όλα Tommy Hilfiger, διαθέσιμα όλα από το Tommy Hilfiger/Golden Hall και στο http://www.sarkk.org/index.php/en/.

Γυαλιά ηλίου Barton Perreira, διαθέσιμα από το Tartaras.

Σουέντ loafers Perla Pura, διαθέσιμα από το Perla Pura.

Ρολόι από ατσάλι ΙWC από τη συλλογή «Portugieser» με δερμάτινο κροκό λουράκι, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Πηγή: In Icons We Trust

