When in doubt wear red

Εκτός από χρώμα του πάθους, το κόκκινο μπορεί να είναι και η πιο «stylish» απάντηση στην ερώτηση «τι να φορέσω».

Όπως άλλωστε είχε πει ο αξέχαστος Αμερικάνος σχεδιαστής Bill Blass, «όταν έχεις αμφιβολία, φόρα κάτι κόκκινο».

Υπάρχει σωστός τρόπος να το φορέσει κανείς χωρίς να αισθάνεται ότι τον έχει κυριεύσει ο δυναμισμός του χρώματος; Φυσικά, απαντά η ομάδα του In Icons We Trust.

INICONSWETRUST

Ένα σωστό και καλοραμμένο κόκκινο κοστούμι, θα ισορροπήσει την κατάσταση, επενδύοντας σε λεπτομέρειες που σπάνε την ένταση, όπως τα κουμπιά στην απόχρωση της ταρταρούγας.

Το κόκκινο, σε αντίθεση με το μαύρο, δεν επιτρέπει μέτριες λύσεις. Το ύφασμα πρέπει να είναι και να φαίνεται καλό.

Το ίδιο ισχύει και για το κόψιμο του ρούχου, αλλά και για τις λεπτομέρειες όπως τα ευκρινή γαζιά στην ίδια ακριβώς απόχρωση.

INICONSWETRUST

Ο συνδυασμός είναι «κλειδί»: Συνδυάστε με γλυκά μπλε σε δύο αποχρώσεις, για να δώσετε άμεσα έναν ήρεμο τόνο στο κόκκινο κοστούμι. Ένα λευκό πουκάμισο θα έκανε τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά, καθώς το αποτέλεσμα θα παρέπεμπε στολή. Το μπλε, όμως, ποτέ.

INICONSWETRUST

Σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, τα άνετα loafers από καστόρι δίνουν τον σωστό τόνο, ενώ παράλληλα, η ελαστική σόλα τους δημιουργεί ένα κομψό casualness…

THE LOOK

Κοστούμι από βαμβάκι και μετάξι, βαμβακερό πουκάμισο, μεταξωτή pochette και δερμάτινη ζώνη όλα Tommy Hilfiger, Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Loafers από καστόρι από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα online στο www.classico.gr Ρολόι από ατσάλι IWC

Ρολόι χρονογράφος από ατσάλι ΙWC από τη συλλογή «PILOT’S WATCH 150 YEARS» διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα