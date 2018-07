Μπορεί η βερμούδα να παίξει έναν χαλαρό και ταυτόχρονα σοβαρό ρόλο;

Οι βερμούδες συχνά ταυτίζονται με πιο «χαλαρές» καταστάσεις, όπως βόλτες στη θάλασσα ή για έναν γρήγορο καφέ. Ωστόσο, μπορούν να μετατραπούν και σε ένα εξαιρετικό κομμάτι στο «παζλ» των καλοκαιρινών εμφανίσεων ενός άνδρα.

Οι βερμούδες ενδείκνυνται για περιπτώσεις που επιτρέπεται μεν κάποιος να είναι ανεπίσημος, ωστόσο επιθυμεί να δείχνει και κάπως πιο προσεγμένος, όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust.

«Bermuda rig» είναι το όνομα της επίσημης ανδρικής ενδυμασίας στα νησιά των Βερμούδων, και αποτελείται από blazer, βερμούδα και κάλτσες που φτάνουν μέχρι το γόνατο. Η παράδοση θεωρείται πως ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν Βρετανοί στρατιώτες που βρίσκονταν στο νησί δεν άντεχαν τη ζέστη μέσα στα μακριά στρατιωτικά παντελόνια τους. Μέχρι το 1920, η τάση είχε διαδοθεί.

INICONSWETRUST

Για όσους έχουν λεπτά πόδια, προτείνονται βερμούδες σε ίσια γραμμή, οι οποίες σταματούν πάνω από το γόνατο.

Όσοι επιχειρήσουν να τολμήσουν το εγχείρημα, καλό θα ήταν να μην απομακρυνθούν από την ασφάλεια των κλασικών χρωματικών συνδυασμών, όπως το γαλάζιο και το κίτρινο.

Μεταξύ των καταστάσεων που ταιριάζουν με βερμούδες, είναι ένα απογευματινό μπάρμπεκιου ή ακόμη και κάποιο χαλαρό ποτό με πελάτες.

INICONSWETRUST

Τα ανοιχτόχρωμα κομμάτια σε λεπτά, καλοκαιρινά υφάσματα, καλό θα ήταν να μην έχουν έντονες τσέπες, καθώς δεν φαίνεται ωραίο όταν διαγράφονται.

Αποφύγετε τις κάλτσες όταν φοράτε βερμούδα και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιλέξτε ένα από τα «αόρατα» ζευγάρια που πωλούνται σε καταστήματα.

Τέλος, τους καυτούς μήνες επιτρέπεται να κυκλοφορεί κανείς με βερμούδα και πουκάμισο στο γραφείο… αρκεί να του ανήκει η εταιρεία.

THE LOOK

Λινό σακάκι, βαμβακερό πόλο , βαμβακερή βερμούδα και δερμάτινη ζώνη όλα Brooks Brothers, διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques. Σταδίου 4 & Αμερικής City Link. Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall / Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

INICONSWETRUST

Δερμάτινα πλεκτά αθλητικά από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo,Μαιζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr

Ρολόι IWC Pilot’s Watch Mark XVIII Edition «Laureus Sport for Good Foundation» Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα