Let’s mint

Τα ριγέ κοστούμια θεωρούνται μία υπόθεση αρκετά προσωπική, συνδυάζοντας το ιδιαίτερο στιλ με τη γνώση των trends και μία αγάπη για τις λεπτές ισορροπίες, ανάμεσα στην ένταση των patterns και την ηρεμία των χρωμάτων.

Φέτος οι σχεδιαστές, από τον Tommy Hilfiger (από όπου και το κοστούμι της σημερινής δημοσίευσης) και τον Haider Ackermann μέχρι τον οίκο Versace, επένδυσαν στο ριγέ.

Σε μία σεζόν γεμάτη color blocking, οι κάθετες ρίγες ενδεχομένως το μοναδικό print που δήλωσε δυναμικά την παρουσία του.

Σε ό,τι αφορά το πάχος της ρίγας, δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο, ωστόσο οι πιο λεπτές, ενώ τραβάνε το μάτι, δεν επιβάλλουν την προσοχή.

Οι ρίγες, εξάλλου, κολακεύουν κάθε σωματότυπο, γιατί λοιπόν να μην τις φορέσει κανείς σε ένα σχέδιο όπως το σημερινό, όπου το παντελόνι έχει ίσια, στενή γραμμή και κοντό ρεβέρ;

Και με τι μπορεί να συνδυαστεί ένα ριγέ κοστούμι; Ένα απλό, βαμβακερό πουκάμισο σε λευκό είναι μία ωραία ασφαλής επιλογή, ωστόσο αν κάποιος επιθυμεί κάτι παραπάνω, μπορεί να παίξει με τα prints και να δοκιμάσει κάτι σε μικροσκοπικό πουά.

Ένα ζευγάρι καστόρινα loafers, χωρίς κάλτσες, θα σταθεί επάξια κάτω από ένα statement κοστούμι. Το χρώμα τους όχι απλά δεν ακολουθεί κανόνες, αλλά δημιουργεί τους δικούς του.

Βαμβακερό ριγέ κοστούμι και βαμβακερό πουκάμισο, όλα Tommy Hilfiger, διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Ζώνη Alessandro hand made leather belts, διαθέσιμη από την Alessandro boutique.

Καστόρινα loafers από τη συλλογή του Classico, διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95 - Πάτρα και και online στο www.classico.gr

Ρολόι χρονογράφος από ατσάλι IWC από τη συλλογή «PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/ .

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

