Το σχέδιο των ΗΠΑ για αντιμετώπιση απειλητικών αστεροειδών

Το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προετοιμαστούν καλύτερα για την αντιμετώπιση της απειλής επικίνδυνων «NEOs» - Near Earth Objects, δυνάμει απειλητικών αστεροειδών και κομητών, οι τροχές των οποίων βρίσκονται εντός 48 εκατ. χιλιομέτρων από τη Γη- παρουσιάζεται σε διυπηρεσιακή αναφορά που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα. Αν και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αντικείμενα που να παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα πρόσκρουσης, η αναφορά αποτελεί σημαντικό κομμάτι ως προς την αντιμετώπιση μιας τέτοιας απειλής σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού αυτού σχεδίου συνεργάστηκαν η NASA, to Office of Science and Technology Policy, η Federal Emergency Management Agency και διάφορες άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το 20 σελίδων έγγραφο τιτλοφορείται «The National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan» και οργανώνει και συντονίζει τις προσπάθειες στον τομέα αυτόν εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια για να διασφαλιστεί πως η χώρα θα είναι σε θέση να αντιδράσει πιο αποτελεσματικά σε περίπτωση που λάβει χώρα μια τέτοια φυσική καταστροφή.

To Near Earth Object Observation Program της NASA χρηματοδοτεί τις προσπάθειες εντοπισμού και παρατήρησης αστεροειδών σε αστεροσκοπεία στις ΗΠΑ και στο διάστημα, και συνεργάζεται με άλλα αστεροσκοπεία ανά τον κόσμο. Το CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) της υπηρεσίας στο JPL (Jet Propulsion Laboratory) στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια καταγράφει και δημοσιεύει τις τροχιές όλων των αντικειμένων που έχουν εντοπιστεί, έτσι ώστε όλοι να κατανοούν τον πιθανό κίνδυνο. Επίσης, η NASA μελετά ιδέες για την εκτροπή ή τη διάσπαση αστεροειδών. Ολοκληρώντας το σχέδιο δράσης, η NASA και πολλά άλλα υπουργεία και υπηρεσίες θα αξιολογήσουν και θα αρχίσουν την ανάπτυξη διαφόρων προσεγγίσεων και τεχνολογιών για την προστασία του πλανήτη από μια τέτοια απειλή.

«Το έθνος έχει ήδη σημαντικές επιστημονικές, τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες, που είναι σχετικές με την πρόληψη πρόσκρουσης αστεροειδούς» είπε ο Λίντλεϊ Τζόνσον, αξιωματικός πλανητικής άμυνας της NASA. «Η εφαρμογή της National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan θα αυξήσει σημαντικά την ετοιμότητα του έθνους και τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους για μια αποτελεσματική αντίδραση εάν εντοπιστεί ενδεχόμενο πιθανής πρόσκρουσης αστεροειδούς».

Στο σχέδιο τίθενται πέντε στρατηγικοί στόχοι για τη μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης αστεροειδών:

-Βελτίωση του εντοπισμού ΝΕΟs και των δυνατοτήτων κατηγοριοποίησής τους

-βελτίωση των μοντέλων πρόβλεψης ΝΕΟs, και της ενσωμάτωσης πληροφοριών

-ανάπτυξη τεχνολογιών για αποστολές εκτροπής ΝΕΟs

-αύξηση της διεθνούς συνεργασίας για την προετοιμασία ως προς τα ΝΕΟs

-δημιουργία διαδικασιών και πρωτοκόλλων δράσης για το ενδεχόμενο πρόσκρουσης ΝΕΟs.