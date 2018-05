Διακήρυξη του Τορόντο: Έκκληση για προστασία έναντι διακρίσεων από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης

H αποκαλούμενη Διακήρυξη του Τορόντο (The Toronto Declaration on protecting the rights to equality and non discrimination in machine learning systems) έχει ως θέμα της τον κίνδυνο βλάβης/ την πιθανή απειλή προς τα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, με έμφαση στο δικαίωμα στην ισότητα και την αντιμετώπιση των διακρίσεων.