Πέθανε ο θρύλος της Άστον Βίλα, Τσάρλι Άιτκεν

Ο θρύλος της Άστον Βίλα, Τσάρλι Άιτκεν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Είναι ο ρέκορντμαν συμμετοχών όλων των εποχών του συλλόγου των West Midlands έχοντας παίξει 660 φορές για τους «Χωριάτες», στις 657 από τις οποίες ξεκίνησε βασικός!

Ο παλαίμαχος αριστερός μπακ είχε αγωνιστεί για την Άστον Βίλα από το 1959 έως το 1976, προτού ξενιτευτεί για ένα χρόνο ενισχύοντας τη Νιου Γιορκ Κόσμος.

«Η Άστον Βίλα με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε τον θάνατο του κάτοχου του ρεκόρ συμμετοχών στο σύλλογο Τσάρλι Άιτκεν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 81 ετών», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Βίλανς.

«Οι σκέψεις όλων στο σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τσάρλι σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Ο Άιτκεν έπαιξε για το σύλλογο στις τρεις κορυφαίες βαθμίδες του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας την τρίτη κατηγορία και το Λιγκ Καπ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σκόραρε επίσης 16 γκολ και συμμετείχε στην Εθνική Ελπίδων (U21) της Σκωτίας.

Τα 660 παιχνίδια του Άιτκεν τον έφεραν στην κορυφή συμμετοχών της Βίλα, με δεύτερο τον κορυφαίο σκόρερ στην Ιστορία της ομάδας, Μπίλι Γουόκερ (531) και τρίτο το νικητή του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Γκόρντον Κάουανς (527).

Charlie Aitken established an Aston Villa club record which will almost certainly never be broken.

During 17 years with the club, he made a total of 660 appearances – 657 starts plus three as a substitute.

Rest in peace, Charlie. pic.twitter.com/Nq9O5GtVc3

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 29, 2023