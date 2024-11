Πολεμικό Ναυτικό: Η φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» επιστρέφει και λύνει κάβους η «ΥΔΡΑ»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ» θα αντικατασταθεί από τη φρεγάτα «ΥΔΡΑ», μιας και έχει πάρει το «βάπτισμα» καθώς ήταν η πρώτη που έλυσε κάβους για τον Κόλπο του Άντεν την 26η Φεβρουαρίου 2024 όπου και ολοκλήρωσε με επιτυχία την τρίμηνη αποστολή της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η προετοιμασία της φρεγάτας «ΥΔΡΑ» -που θα επιχειρεί για τρεις μήνες- αλλά και του πληρώματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ούτως ώστε να είναι έτοιμη να πλεύσει για την Ερυθρά Θάλασσα με στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων ευρωπαϊκών συμφερόντων που γίνονται στόχοι των φιλικά προσκείμενων στο Ιράν, ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Στη φρεγάτα «ΥΔΡΑ» θα τοποθετηθεί και το αντι-drone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ της ΕΑΒ το οποίο δοκιμάστηκε στη ζώνη κινδύνου επιτυχώς όταν η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» (η δεύτερη που επιχείρησε στην Ερυθρά Θάλασσα) έβαλε κατά drones των Χούθι και μάλιστα κατέρριψε ένα εκ των δύο.

Πρόκειται για ένα σύστημα με στόχο την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Διαθέτοντας παθητικό δέκτη, μπορεί και εντοπίζει drone το οποίο σε συνέχεια «δίνει» σήμα παρεμβολών.

Όπως έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Στόλου, ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ θα τοποθετηθεί αναβαθμισμένος σε όλες τις φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, την ώρα που η ΕΑΒ ήδη έχει μπει στο «πετσί» της καινοτομίας.

HS SPETSAI completed another successful close protection to a merchant vessel in the area of operation, under EUNAVFOR ASPIDES.

EUNAVFOR ASPIDES remains committed to contribute to the freedom of navigation, protecting seafarers’ lives and global common goods.@eu_eeas… pic.twitter.com/gPTnnENm1K

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) November 25, 2024