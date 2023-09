Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης θέλησε να ευχαριστήσει τον σύντροφό του, Τάιλερ, στον οποίο μάλιστα απευθύνθηκε στα αγγλικά λέγοντας «Thank you from the depth of my heart. You are the reason I am here» (Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, είσαι ο λόγος που είμαι εδώ».

Δίπλα του στεκόταν και ο Νίκος Παππάς τον οποίο ευχαρίστησε και αγκάλιασε. «Μπράβο πρόεδρε» αναφώνησε εκείνος.