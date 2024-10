Κινεζική ενίσχυση στο Χονγκ Κονγκ με την ίδρυση Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Ενισχύει η Κίνα τη θέση του Χονγκ Κονγκ ως ναυτιλιακού κέντρου. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην ίδρυση Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο ιδρύθηκε από τον κ. C.Y. Leung, αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης, και τον κ. Hing Chao, μαζί με εκπροσώπους του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των China Merchants Energy Shipping Company Limited, COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co, Limited, China Petroleum Hong Kong (Holding) Ltd., Sinopec (Hong Kong) Limited, CSSC (Hong Kong) Shipping Company Ltd., China Classification Society Hong Kong Branch, Wah Kwong Maritime Transport Limited, Island Navigation Corporation International Ltd. και Shandong Port Group Co., Ltd.

Ο κ. C.Y. Leung δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το 13ο και το 14ο πενταετές εθνικό σχέδιο της Κίνας υποστηρίζουν ρητά την αναβάθμιση της θέσης του Χονγκ Κονγκ ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου. Αυτό συνεπάγεται την ευθυγράμμιση με τις εθνικές ανάγκες, την αξιοποίηση των μοναδικών πλεονεκτημάτων του Χονγκ Κονγκ, την αποτελεσματική σύνδεση με τα πλεονεκτήματα της ηπειρωτικής χώρας, τη γεφύρωση των υφιστάμενων κενών και την τελειοποίηση του εθνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, ενώ παράλληλα προχωρά προς τις δραστηριότητες υψηλής αξίας στην αλυσίδα αξίας.

Τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά την Γ’ Σύνοδο Ολομέλειας της 20ής Κεντρικής Επιτροπής αναφέρουν: “Θα αυξήσουμε την ικανότητα αναδοχής των ναυτασφαλιστών, θα τους βοηθήσουμε να παρέχουν καλύτερες παγκόσμιες υπηρεσίες και θα εισαγάγουμε νέα συστήματα και κανόνες για τη διαιτησία των ναυτιλιακών υποθέσεων”».

Ο κ. Hing Chao, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος, εξήγησε στην ομιλία του τον επείγοντα χαρακτήρα της ίδρυσης του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου του Χονγκ Κονγκ: «Το κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο και οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις υφίστανται ραγδαίες αλλαγές. Στους βασικούς λόγους συγκαταλέγονται οι όλο και πιο πολύπλοκες διεθνείς σχέσεις και η Γ’ Βιομηχανική Επανάσταση. Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες θα έχουν βαθύτατο αντίκτυπο στη μελλοντική παγκόσμια οικονομία και στο μοντέλο παραγωγής.

Ο τρόπος με τον οποίο θα μετασχηματιστεί από το παλιό βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής σε ένα νέο πρότυπο μέσα στα επόμενα 30 έως 40 χρόνια, ενώ παράλληλα θα μετακινηθούμε σταδιακά προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, μέσω της χρήσης ΑΠΕ, θα είναι κρίσιμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο».