Μ. Ψύλος: Το συνέδριο της «Ν» έφερε κοντά τους Έλληνες πλοιοκτήτες και την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία

Για την επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου της Ναυτεμπορικής και της δημόσιας τηλεόρασης της Κίνας CGTN με θέμα «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China» μίλησε ο διευθυντής του naftemporiki.gr Μιχάλης Ψύλος στο Naftemporiki TV και την εκπομπή In Business.

Πρόκειται για ένα συνέδριο που έφερε κοντά τους Έλληνες πλοιοκτήτες και την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία, ανέφερε ο κ. Ψύλος υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν χτίσει 1.300 πλοία στην Κίνα και «είναι σαφές πια ότι ο ελληνόκτητος στόλος (5.500 πλοία) μαζί με τον κινεζικό είναι το 45% της παγκόσμιας δυνατότητας μεταφοράς φορτίων».

«Νομίζω ότι η Ναυτεμπορική έβαλε μεγάλο ληθάρι στο να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δόθηκε η ευκαιρία της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων πλοιοκτητών και των Κινέζων από την ναυπηγική βιομηχανία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Αναφερόμενος στην συμμετοχή του πρέσβη της Κίνας στην Αθήνα Σιάο Τζουντσένγκ, ο κ. Ψύλος κράτησε από την παρέμβασή του ότι θέλει να συνδυαστεί το μπλε του Αιγαίου με το κόκκινο της Κίνας– κάτι που δήλωσε και στην συνέντευξη που έδωσε στον διευθυντή του naftemporiki.gr με αφορμή το συνέδριο.

«Η συνεργασία αυτή είναι αμοιβαία επωφελής. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κερδίζουν πάρα πολλά με τη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας. Ένα στα δύο πλοία πια χτίζονται στην Κίνα, και άρα αυτό μπορεί να συνεχιστεί και να δώσει μια άλλη διάσταση στη συνεργασία», σχολίασε ο κ. Ψύλος.

Στο συνέδριο υπήρξαν επίσης παρεμβάσεις σε πληθώρα θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα «πράσινα» καύσιμα, η ανάδειξη του Πειραιά ως μιας πύλης εισόδου στην Ευρώπη και η κινεζική πρωτοβουλία «One Belt One Road».

Κληθείς να μεταφέρει τις εντυπώσεις των Ελλήνων πλοικτητών που εισήλθαν πρώτοι στην Κίνα, ο κ. Ψύλος απάντησε: «Το θέμα που μας είπαν κάποιοι πλοιοκτήτες είναι ότι αν και η συνεργασία είναι θερμή αλλά χρειάζονται κάποια αντισταθμιστικά οφέλη. Δηλαδή χτίζεται το καράβι στην Κίνα αλλά πρέπει να δίνονται και στις ελληνικές επιχειρήσεις οι δυνατότητες κάνουν επενδύσεις εντός του καραβιού».

Παράλληλα, ανέφερε πως του μετέφεραν πως η τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Κίνα είναι έτη φωτός μπροστά. Επομένως, «αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», τόνισε ο κ. Ψύλος.