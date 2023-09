Σιάο Τζουντσένγκ στο συνέδριο της «Ν»: Μπορούμε μαζί να προωθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη και να μοιραστούμε τα οφέλη της

Δεν υπάρχουν θέματα που διχάζουν την Κίνα και Ευρώπη. Οι δύο δυνάμεις συνεργάζονται σε οικονομικό, εμπορικό επίπεδο, αλλά και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, και επωφελούνται αμοιβαία από τη συνεργασία αυτή. Προσφέρουν δε μέσω αυτής της συνεργασίας σταθερότητα στον κόσμο κόντρα στις γεωπολιτικές εντάσεις.

Αυτό το μήνυμα θέλησε να στείλει ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Σιάο Τζουντσένγκ, από το βήμα του συνεδρίου «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China», που συνδιοργανώνουν ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Ναυτεμπορική και το China Global Television Network/CGTN, το κορυφαίο αγγλόφωνο διεθνές Μέσο της Κίνας. Έδωσε δε ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, όπου οι στόχοι είναι επίσης κοινοί.

Η Ε.Ε. είναι ο 2ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας. Και οι σχέσεις των δύο πλευρών σε αυτό το μέτωπο παραμένουν στενές, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως σημείωσε ο κ. Σιάο. Το 2022 ο εμπορικός όγκος μεταξύ της κίνας και των 27 της ΕΕ έφτασε 856 δισ. ευρώ «Η συνεργασία αυτή προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα για τον κόσμο» υπογράμμισε.

Οι σχέσεις Ελλάδας – Κίνας

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Κίνας και της Ελλάδας ειδικότερα, ο κ. πρέσβης σημείωσε πως οι δύο χώρες είναι δύο σημαντικές δυνάμεις στην ναυτιλία. Έχουν δε αμοιβαία οφέλη από την προώθηση πράσινων τεχνολογιών – οι οποίες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της διμερούς συνεργασίας. Πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν εμπλακεί στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, σημείωσε.

Το 2020, όπως θύμισε ο κ. Σιάο, το λιμάνι του Πειραιά απέσπασε τον τίτλο European Green Port. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα της ευρύτερης συνεργασίας στο μέτωπο της πράσινης ανάπτυξης και της μείωσης των εκπομπών ρύπων, που «εξελίσσονται στο νέο highlight της ελληνοκινεζικής συνεργασίας». Σε αυτόν τον δρόμο της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης κινείται και η προωτοβουλία Belt & Road, που φέτος κλείνει 10 χρόνια ζωής.

«Έχουμε τη βούληση και τις δυνατότητες να προωθήσουμε την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Μαζί μπορούμε να προωθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη και να μοιραστούμε τα οφέλη της» τόνισε ο πρέσβης Σιάο.

«Να συνδυάσουμε το γαλάζιο του Αιγαίου με το κόκκινο της Κίνας»

Να σημειωθεί ότι και στη συνέντευξη, που παραχώρησε στη Ναυτεμπορική και στον Μιχάλη Ψύλο ο κ. Σιάο τόνισε πως «η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λειτουργεί ως γέφυρα, ως ένας σύνδεσμος για την ενίσχυση των σινοευρωπαϊκών σχέσεων», ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα συνδυάζουν καλύτερα το “γαλάζιο του Αιγαίου” και το “κόκκινο της Κίνας”, δημιουργώντας περισσότερα οφέλη για τους λαούς μας».

Σημειώνεται ότι τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η Κίνα κατέστη ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.