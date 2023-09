Σύσφιγξη της συμμαχίας Ελλάδας – Κίνας

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς και η σημαντική σχέση της Κίνας με την Ελλάδα, που αποτελεί κόμβο της κινεζικής πρωτοβουλίας One Belt One Road, ήταν στο επίκεντρο του συνεδρίου της «Ν» με το κινεζικό κανάλι CGTN. Στη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China» μίλησαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές, αλλά και εκπρόσωποι της ναυτιλίας. Μεγάλη ευκαιρία

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, μιλώντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, είπε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Είπε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με 5.500 πλοία, ενώ ανέφερε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχουν αυτή τη στιγμή το 1/3 των πετρελαιοφόρων και το 1/4 μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ενώ στα πλοία μεταφοράς LNG και LPG το 22,5% και 11,5% αντίστοιχα.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών στα κινεζικά ναυπηγεία, είπε ότι συνεχίζουν να επενδύουν σε ενεργειακά πλοία με εναλλακτικά καύσιμα, ενώ πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνικές παραγγελίες πλοίων ανέρχονται σε 241, ενώ 1 στα 6 πλοία μεταφοράς LNG θα παραδοθεί σε Έλληνες πλοιοκτήτες. Τόνισε ότι από το 2000 έως σήμερα οι ελληνικές ναυπηγήσεις πλοίων στις κινεζικές γιάρδες ανήλθαν σε 1.300, συνολικής αξίας άνω των 60 δισ. ευρώ.

Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε εξάλλου την ανάγκη ισχυρότερου ναυτιλιακού cluster στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα ξεπερνούν τις 1.570, ενώ λειτουργούν περισσότερες από 3.600 ναυτικές εταιρείες που διαχειρίζονται μικρότερα πλοία.

Για τους ελληνικούς λιμένες ο κ. Στυλιανίδης πρόσθεσε ότι λόγω της γεωστρατηγικής τους θέσης χρησιμοποιούνται από την Κίνα ως κόμβος διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων του εξαγωγικού της εμπορίου, ενώ ειδικότερα για το λιμάνι του Πειραιά τόνισε ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις της COSCO, αποτελώντας κομβικό σημείο της κινεζικής πρωτοβουλίας One Belt One Road.

Επενδυτική βαθμίδα

Στη σημασία των ελληνο-κινεζικών σχέσεων αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Βασιλική Λοΐζου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ναυτιλίας και του τουρισμού προκειμένου η ελληνική οικονομία να γίνει πιο δυνατή. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία, μέσα από μεταρρυθμίσεις και πολλές προσπάθειες της κυβέρνησης, κατάφερε να κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και να μην είναι ουραγός, παρά τις δυσκολίες και την οικονομική κρίση.

Είπε ότι μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να εργαζόμαστε με μια μεγάλη δύναμη όπως είναι η Κίνα για να μπορέσουμε να πετύχουμε κοινούς στόχους και να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας. Τόνισε ότι το 2022 οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας άγγιξαν τα 7,2 δισ. ευρώ, ενώ μιλώντας για τα ελληνικά λιμάνια είπε ότι πρέπει γίνουν ακόμα πολλά, όπως οι συνδέσεις με τον σιδηρόδρομο, αλλά και η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Πράσινο «παρών»

Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Ελλάδα Xiao Junzheng είπε ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος εισαγωγών της Ευρώπης και μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές. Τόνισε ότι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα, το 2022 ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρώπης και της Κίνας ανήλθε στα 856 δισ. ευρώ, δηλαδή μια ετήσια άνοδος της τάξεως του 22,8%.

Μίλησε για τη σημαντική εμπλοκή που έχουν πλέον πολλές κινεζικές εταιρείες στον πράσινο μετασχηματισμό, υπογραμμίζοντας ότι το λιμάνι του Πειραιά το 2020 με την ενεργή εμπλοκή της COSCO βραβεύτηκε ως το πράσινο λιμάνι της Ευρώπης.

Επέτειος 10 ετών

O Xu Lirong, πρόεδρος της China Shipowners of Mutual Assurance Association, είπε ότι φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την πολιτική πρωτοβουλία One Belt One Road.

Υπογράμμισε ότι την τελευταία δεκαετία το εμπόριο Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε ραγδαία, με τον όγκο του διμερούς εμπορίου να φτάνει τα 847,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναφερόμενος στη δυναμική του λιμανιού του Πειραιά, είπε ότι η διακίνηση εμπορευματικών κοντέινερ έφθασε τα 5 εκατομμύρια το 2022, σημειώνοντας αύξηση 59% από το 2013.