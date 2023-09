Η επόμενη μέρα της κινεζικής Πρωτοβουλίας «One Belt One Road» και ο ρόλος του Πειραιά

Ενδιαφέρουσες εκτιμήσεις διατυπώθηκαν στη διάρκεια του πρώτου πάνελ, του μεγάλου ελληνοκινεζικού ναυτιλιακού συνεδρίου «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China».

Κατά του προστατευτισμού και των «εμπορικών ψυχρών πολέμων» τάχθηκε ο Gregorz W. Kolodko, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών της Πολωνίας. «Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό που η Ελλάδα στο νότιο άκρο της Ευρώπης και η Πολωνία στο βόρειο είναι μέλη της Πρωτοβουλίας “Μία Ζώνη Ένας Δρόμος”» είπε, προσθέτοντας ότι αυτή η συμμαχία συμβάλλει στην ισχύ του εμπορίου μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Είμαστε στο ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχοι των ΗΠΑ, αλλά δεν είμαστε υπέρ καμίας υποτέλειας» τόνισε ο κ. Kolodko, κάνοντας νύξη και στην πρόσφατη δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν: «Το να είσαι σύμμαχος δεν σημαίνει ότι είσαι υποτελής, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις το δικαίωμα να σκεφθείς μόνος».

Απαραίτητη συνεργασία

«Η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν αφορά τη σημερινή συζήτηση. Βέβαια, δεν θα πάρουμε τώρα θέση σε αυτό, δεν θα επιλέξουμε πλευρά, δεν είναι δουλειά μας να εμπλακούμε στη νοοτροπία ψυχρού πολέμου κάποιων γερακιών στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, αλλά και στην Πολωνία. Ας εμπιστευτούμε τους οικονομολόγους και τα οικονομικά στοιχεία για το εμπόριο» σημείωσε. «Πρέπει να αποφύγουμε τον προστατευτισμό» τόνισε, από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μποδούρογλου, πρόεδρος της Allseas Marine S.A., εστιάζοντας στον ισχυρό ελληνοκινεζικό σύνδεσμο.

«Η Κίνα και η Ελλάδα είναι συμπληρωματικές στη ναυτιλία, η πρώτη είναι παραγωγός, τεχνολογικός γίγαντας και εμείς είμαστε οι καταναλωτές, θέλουμε να αγοράζουμε, να ναυπηγούμε πλοία εκεί» σημείωσε. Ο κ. Μποδούρογλου επεσήμανε ότι η συνεργασία ανάμεσα στα δύο κορυφαία ναυτιλιακά έθνη είναι απαραίτητη στη σημερινή εποχή των ενισχυμένων προκλήσεων για τη μείωση των εκπομπών.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια «εντυπωσιακή» μετάβαση της Κίνας από ένα φτωχό έθνος σε μια βιομηχανική υπερδύναμη, συγκρίνοντας το «σήμερα» με την πρώτη φορά που επισκέφτηκε την ασιατική χώρα, το 1993.

«Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε αναπτύξει μια ισχυρή φιλία» τόνισε ο πρόεδρος της Safe Bulkers, δρ Λουκάς Μπαρμπαρής. Ο δρ Μπαρμπαρής υπογράμμισε την οργάνωση που διέπει το κινεζικό κράτος, όπως αποδείχτηκε από την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία που επέδειξε εν μέσω πανδημίας και μετά από αυτήν, αλλά και τον εξαιρετικό συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες, γεγονός που επιτρέπει την προσφορά άριστων υπηρεσιών. Επίσης, εστίασε στη στενή φιλία που έχει αναπτύξει η Safe Bulkers με τους κινεζικούς εταίρους. «Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας 20-25 χρόνια πριν, τοποθετώντας παραγγελίες σε κινεζικά ναυπηγεία» σχολίασε ο ίδιος. Από το 2019 κι έπειτα, η εταιρεία έχει αναπτύξει στενή σχέση με τις γιάρδες της Κίνας, σε επίπεδο δεξαμενισμών, έχοντας εγκαταστήσει περίπου 30 scrubbers και συστήματα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος.

Ο ίδιος ευχήθηκε, τέλος, η Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη Ένας Δρόμος» της Κίνας, η οποία συμπλήρωσε εσχάτως 10 έτη, να γιορτάσει με επιτυχία πολλά ακόμη χρόνια ζωής.

Πυλώνες για την αγορά

Στη σημασία των δύο χωρών για την παγκόσμια αγορά της ναυτιλίας αναφέρθηκε ο Γιώργος Δερμάτης, Sale and Purchase Director του ναυλομεσιτικού οίκου Intermodal. Όπως είπε, ο ελληνικός και ο κινεζικός στόλος αντιπροσωπεύουν πάνω από το 45% της διεθνούς χωρητικότητας πλοίων, τουλάχιστον σε bulkers και tankers, ενώ αμφότεροι είναι υπεύθυνοι για το 40%-45% των συναλλαγών αγοραπωλησιών πλοίων ετησίως.

«Πρέπει να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε τις ναυτιλιακές υπηρεσίες στις δύο χώρες, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δερμάτης. Η επόμενη μέρα της κινεζικής Πρωτοβουλίας «One Belt One Road» Επαναβεβαίωση των ισχυρών διμερών σχέσεων μέσω του συνεδρίου των «Ν» και CGTN Μήνυμα κατά του προστατευτισμού και υπέρ της σύσφιγξης των ελληνοκινεζικών σχέσεων, με κεντρικό πυλώνα τη ναυτιλιακή βιομηχανία, έστειλαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του ναυτιλιακού cluster Ελλάδας και Κίνας.

Στο επίκεντρο τα λιμάνια

Τον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραματίσουν τα λιμάνια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της απανθρακοποίησης και της ψηφιοποίησης ανέδειξε ο CEO της Hellenic Environmental Center (HEC), Γιώργος Πλευράκης. Ο κ. Πλευράκης ανέφερε πως δεδομένου ότι η ναυτιλία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του 90% του παγκόσμιου εμπορίου, οι εισαγωγές και κατ’ επέκταση τα λιμάνια είναι το νευραλγικό σύστημα στο οποίο πρέπει να εστιάσουν οι επενδύσεις και οι συνεργασίες, καθώς εκεί θα πρέπει να γίνουν οι υποδομές για να υποστηριχθεί η μετάβαση στα καθαρότερα καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η εξεύρεση των πόρων, αλλά και του ανθρώπινου κεφαλαίου, η έλλειψη του οποίου συνιστά πρόκληση σήμερα στη ναυτιλία, όπως είπε.

Ως παράδειγμα αγαστής συνεργασίας ανέφερε τη σχέση που έχει αναπτύξει η HEC με το λιμάνι του Πειραιά. Ο CEO της HEC έκλεισε την παρέμβασή του με μία νύξη στην ιστορία των δύο λαών, σημειώνοντας ότι μόνο η ελληνική και η κινεζική γλώσσα έχουν τις ρίζες τους χιλιάδες χρόνια πριν. «Αυτό σημαίνει πως ξέρουμε να επικοινωνούμε και η επικοινωνία είναι η πεμπτουσία του εμπορίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στις προκλήσεις που θα φέρει η απανθρακοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα λιμάνια εστίασε ο Zhao Shiqing, εκτελεστικός πρόεδρος της Wah Kwong Maritime Transport. «Νέοι οδοί ανακαλύπτονται, νέα είδη πλοίων που παλαιότερα δεν υπήρχαν, όπως αυτά με αμμωνία ή μεθανόλη έρχονται στο προσκήνιο.

Όλα αυτά θα κομίσουν κάτι διαφορετικό και θα επιφέρουν επικές αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα» υπογράμμισε. Στις υπηρεσίες που προσφέρει στη ναυτιλιακή βιομηχανία η λιμενική υποδομή στην επαρχία Hainan αναφέρθηκε η Tracy Huang, αναπληρώτρια Director του Επαρχιακού Γραφείου της Hainan, του International Economic Development. «Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε εν γένει την ασιατική αγορά, αλλά δρούμε και ως ένας μαγνήτης για πολλαπλούς διαύλους μεταξύ των χωρών. Θέλουμε να μετατραπούμε σε διεθνή κόμβο, ενώ έχουμε προσελκύσει επενδυτές και φιλοξενούμε πολυάριθμες αντιπροσωπείες από ευρωπαϊκές χώρες» σημείωσε. Στη θεαματική αύξηση του τζίρου και στις αυξανόμενες υπηρεσίες που προσφέρει η CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited αναφέρθηκε ο Zhong Jian, εκτελεστικός Director και πρόεδρος της εταιρείας. Στις logistics υπηρεσίες και την απόφαση του ομίλου να επεκταθεί και πέραν αυτών, αλλά και γεωγραφικά, με περισσότερο ενδιαφέρον προς την Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Meng Fanxu, γενικός διευθυντής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Περιοχής Κεντρικής Ασίας, της εταιρείας Greenroad International Logistics.

O Πειραιάς πρωταγωνιστής

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Κίνα διαδραματίζει το λιμάνι του Πειραιά, τον έλεγχο του οποίου διαθέτει ο κινεζικός ναυτιλιακός «γίγαντας» COSCO. Στο πάνελ βρέθηκε ο καθ’ ύλην αρμόδιος, εκτελεστικός πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ), Yu Zenggang. Όπως είπε, από το 2016, όταν και η κινεζική εταιρεία ανέλαβε τις τύχες του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού, έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, με έμφαση στη διακίνηση containers, αυτοκινήτων και στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Ο ίδιος είπε ότι μέσω της COSCO δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ περί τους 12.000 εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού. Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΛΠ έκανε λόγο για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και Κίνα, με φόντο τον Πειραιά.

Ο κ. Zenggang εξήρε τη γεωγραφική θέση του λιμανιού, το οποίο συνδέει την Άπω Ανατολή με την Ευρώπη. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι περίπου των 30% των containers της COSCO διακινούνται μέσω του μεγαλύτερου ελληνικού λιμανιού. «Ο Πειραιάς είναι ένα σημείο συνάντησης μεταξύ δύο κορυφαίων παικτών, των Ελλήνων πλοιοκτητών που είναι οι μεγαλύτεροι στον κόσμο και του ναυτιλιακού γίγαντα της COSCO» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης. Ο κ. Κορκίδης υπενθύμισε πως όταν η κινεζική ναυτιλιακή εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στον Πειραιά, η Ελλάδα βρισκόταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. «Υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός και μια εμπιστοσύνη.

Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες πηγάζει από πολύ παλιά και είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη», σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ. Ο ίδιος εξήγησε ότι το λιμάνι του Πειραιά είναι πρώτο στη Μεσόγειο και τέταρτο στην Ευρώπη βάσει διακίνησης containers, όπερ σημαίνει ότι περισσότερα πλοία έρχονται εδώ και μεγαλύτερα έσοδα παράγονται για την εγχώρια οικονομία. «Είναι μία win-win κατάσταση» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητο αυτές οι συνεργασίες να ενισχυθούν με περισσότερες «door to door υπηρεσίες», αλλά και έναν διάδρομο μεταξύ Σαγκάης και Πειραιά για υπηρεσίες dry port.

Στενές σχέσεις

Στις στενές σχέσεις των δύο χωρών εστίασε ο Li Fengli, Director του Δ.Σ. και πρόεδρος του Λιμενικού Ομίλου Shandong. O ίδιος εξήγησε ότι ο όμιλος απαρτίζεται από επτά λιμάνια, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας της ευρύτερης περιοχής.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός εταίρος και ο λιμενικός όμιλος προσανατολίζεται να ανοίξει υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ολλανδία. «Από το 2013 έως και φέτος ο όγκος των εισαγωγών-εξαγωγών έχει αυξηθεί πάρα πολύ» είπε, ο Chen Zhen, γενικός διευθυντής του Τμήματος Χρηματοδότησης Μεταφορών της Τράπεζας Εισαγωγών-Εξαγωγών της Κίνας. Το πάνελ συντόνισε ο Γιώργος Ξηραδάκης, ιδρυτής της XRTC και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας και η Juliet Mann από το CGTN.