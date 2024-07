Δείπνο χλιδής με σπάνια κρασιά και γαλάζιους αστακούς προς τιμήν του Καρόλου αδειάζει το ταμείο των Ηλυσίων

Δείπνο για τον βασιλιά Κάρολο Γ’ που κόστισε σχεδόν 475.000 ευρώ για τους Γάλλους «έσπρωξε» το έλλειμμα σε υψηλό ρεκόρ πέρυσι.

Η αγάπη της Γαλλίας για τα πλούσια δείπνα είναι πλήρως εμφανής στις σελίδες ενός καταδικαστικού ετήσιου ελέγχου του προϋπολογισμού του Ελιζέ, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το Cour des Comptes, το κορυφαίο Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας.

Οι δαπάνες του Ελιζέ, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες που σχετίζονται με τα διπλωματικά και προεδρικά καθήκοντα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και με τη διοίκηση, το προσωπικό, την ασφάλεια και τη διαχείριση της περιουσίας, έφτασαν τα 125 εκατομμύρια ευρώ, βυθίζοντας τα βιβλία κατά 8,3 εκατομμύρια ευρώ στο «κόκκινο».

France’s love for grand gestures and opulent dining are on full display in a damning yearly audit of the Élysée’s budget by the country’s top audit court.

Among the drivers of last year’s record-high deficit? A lavish state dinner for King Charles.

https://t.co/bMGdkJcxfV pic.twitter.com/TOGNXUX50g

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 30, 2024