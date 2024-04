Οι κερασιές ανθίζουν και η Ιαπωνία υποδέχεται την άνοιξη (εικόνες)

Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η εποχή που ανθίζουν οι κερασιές στο Τόκιο, με πλήθος κόσμου –τουρίστες και όχι μόνο- να επισκέπτεται τα πάρκα της ιαπωνικής πρωτεύουσας για να θαυμάσει την ανθοφορία τους.

Για πολλούς Ιάπωνες, η ανθοφορία των «Sakura» αντιπροσωπεύει ταυτοχρόνως δύο πράγματα: ένα νέο ξεκίνημα, αλλά και την εφήμερη φύση των πραγμάτων.

«Τα άνθη της κερασιάς είναι εντελώς συμβολικά, κάνουν τα πάντα γύρω μας να φαίνονται χαρούμενα και όμορφα», δήλωσε ο 68χρονος Μιτσιτάκα Σάιτο στο AFP.

VIDEO: 🇯🇵 Tokyo crowds revel as cherry blossoms reach full bloom

Tourists and residents pack the Japanese capital's top blossom spots to enjoy the full bloom that has arrived later than usual this year because of cold weather.

📹 @atishpatel

📷 Kazuhiro NOGI#AFPVertical pic.twitter.com/WWlO0UoUz5

— AFP News Agency (@AFP) April 4, 2024