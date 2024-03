Ισραήλ: «Αντιισραηλινός οργανισμός που ενθαρρύνει την τρομοκρατία» ο ΟΗΕ

Αμέσως μετά την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στις παρυφές της Λωρίδας της Γάζας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ, σε μία ακόμη επίθεση, αποκάλεσε τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών «αντιισραηλινό οργανισμό»,

«Υπό τη διεύθυνσή του, ο ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε έναν αντισημιτικό και αντιισραηλινό οργανισμό που παρέχει στέγη και ενθαρρύνει την τρομοκρατία» γράφει ο Κατζ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ήρθε σήμερα από την αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα και κατηγόρησε το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, χωρίς να καταδικάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους τρομοκράτες της Χαμάς που λεηλατούν ανθρωπιστική βοήθεια», κατηγόρησε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

