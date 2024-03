Τεράστια πυρκαγιά σε αποθήκη της επιχείρησης ηλεκτρικού ρεύματος στη Λιβύη (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκαν οι αποθήκες της εθνικής επιχείρησης ηλεκτρισμού της Λιβύης, στη βιομηχανική ζώνη αλ Κριμίγια, περίπου είκοσι χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης.

Ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ πυκνές στήλες μαύρου καπνού ήταν ορατές ακόμα και αφού έπεσε η νύχτα από την πρωτεύουσα, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από λιβυκά ΜΜΕ διακρίνονται πυροσβέστες καθώς προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες προτού ισχυρή έκρηξη τους αναγκάσει να οπισθοχωρήσουν.

#BREAKING #LIBYA #TRIPOLI

🔴 LIBYA :#VIDEO EXPLOSION AT KARIMIA ELECTRICITY COMPANY IN AL KARIMIA, IN SOUTH OF TRIPOLI !

Houses near the fire area are evacuated.

Ongoing situation… #Ultimahora #LIBIA #AlKarimia #Explosion pic.twitter.com/C79ALC5ayL

