Ε.Ε.: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής την 1η Φεβρουαρίου

Τη διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου Κορυφής την 1η Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Στην ατζέντα της Συνόδου θα βρεθεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ο κ. Μισέλ αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, εν όψει της βελγικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

