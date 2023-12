Ισραήλ: Βομβάρδισε ιστορικό τέμενος στη Γάζα

Το παλαιότερο και μεγαλύτερο τέμενος στη Λωρίδα της Γάζας, το μεσαιωνικό τέμενος Ομάρι, βομβάρδισαν σήμερα οι Ισραηλινοί σύμφωνα με την Χαμάς, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο.

Το παλαιστινιακό κίνημα να κάνει λόγο για ένα «ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από μέσα ενημέρωσης της Χαμάς στη Γάζα και τις οποίες το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως δείχνουν μεγάλες ζημιές στο τέμενος, με πεσμένους τοίχους και στέγες και μια τεράστια ρωγμή στο κάτω μέρος του πέτρινου μιναρέ.

the oldest mosque in Gaza, the Omari mosque, was bombed hours ago. On Friday, Islam's holy day.

It was built in 1344. pic.twitter.com/DqIpQw1FM6

— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) December 8, 2023