Ουκρανία: «Βοηθήστε μας άμεσα», ζητά ξανά ο Ζελένσκι – Ρωσικό σφυροκόπημα στο Χάρκοβο

Επείγουσα έκκληση για άμεση βοήθεια στην Ουκρανία έκανε -ξανά- ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για να καταστρέψουμε τον εχθρό, να αποτρέψουμε τη ρωσική πίεση και να επιτύχουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα για την Ουκρανία, χρειαζόμαστε άμεση βοήθεια από τους εταίρους μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι πολεμιστές μας πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα όπλα το συντομότερο δυνατό. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα υπέρ της Ουκρανίας, που χρειαζόμαστε όλοι», πρόσθεσε.

Το Χάρκοβο έζησε ακόμη μια δύσκολη νύχτα με ρωσικά πλήγματα. Η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της χώρας έκανε λόγο για τρεις πυρκαγιές στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας μετά από επίθεση με drones, ενώ βορειότερα, στην περιφέρεια Σούμι, επλήγησαν ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα μεγάλο κομμάτι της περιοχής να βυθιστεί στο σκοτάδι.

«Οι συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας είναι ιδιαίτερα απτές στο Χάρκοβο », παραδέχθηκε στο νυχτερινό του διάγγελμα ο Ουκρανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας πολύ δύσκολη την κατάσταση στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

In order to destroy the enemy, deter Russian pressure, and achieve the results necessary for Ukraine, we need prompt assistance from our partners. Our warriors must be able to use the necessary weapons as soon as possible. This is the only way we can ensure the Ukrainian result… pic.twitter.com/8npYLmmQTg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2024