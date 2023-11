Ισπανία: Ανακαλείται η πρέσβειρα του Ισραήλ «για διαβουλεύσεις»

«Για διαβουλεύσεις» ανακαλείται η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ισπανία, μετά τις «σκανδαλώδεις»- όπως αναφέρει η ισραηλινή πλευρά- δηλώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Λόγω των σκανδαλωδών δηλώσεων του Ισπανού πρωθυπουργού, ο οποίος επανέλαβε αβάσιμους ισχυρισμούς, αποφάσισα να ανακαλέσω τη Ισραηλινή πρέσβειρα στην Ισπανία» Ροντίκα Ραντιάν-Γκόρνον για «διαβουλεύσεις» στην Ιερουσαλήμ, εξήγησε με ανάρτηση στο Χ ο Έλι Κοέν.

Following the outrageous remarks by the Spanish Prime Minister, who once again repeated baseless accusations, I decided to recall our ambassador to Spain for consultations in Jerusalem.

Israel is acting, and will continue to act, according to international law, and will continue…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 30, 2023