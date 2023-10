Ρωσία: Συνελήφθη Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος του Radio Free Europe

Υπό κράτηση έχει τεθεί από χθες, Τετάρτη, η Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος Αλσού Κουρμάσεβα στη ρωσική πόλη Καζάν, όπως έκανε γνωστό το Radio Free Europe/Radio Liberty, μέσο ενημέρωσης για το οποίο εργάζεται.

Η κ. Κουρμάσεβα αντιμετωπίζει δίωξη διότι δεν δήλωσε στις αρχές πως είναι ανταποκρίτρια του ξένου Τύπου.

Διατρέχει, δε, κίνδυνο να της επιβληθεί ποινή ως και πενταετούς φυλάκισης, σύμφωνα με το RFE/RL.

Το Radio Free Europe/Radio Liberty είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο χρηματοδοτείται από το αμερικανικό Κογκρέσο.

«Πρέπει να αφεθεί ελεύθερη για να μπορέσει να επιστρέψει αμέσως στην οικογένειά της», ανέφερε ο αναπληρωτής πρόεδρος του RFE/RL, Τζέφρι Γκέντμιν, σε δήλωσή του.

Πρόκειται για τη δεύτερη Αμερικανίδα δημοσιογράφο που κρατείται από τη Ρωσία τους τελευταίους μήνες.

#UPDATE A Russian-American journalist working for Radio Free Europe/Radio Liberty has been detained in Russia and charged with failing to register as a foreign agent, her employer and a journalist watchdog group says.

Alsu Kurmasheva, an editor with the US Congress-funded… pic.twitter.com/QrmwMEwxqQ

— AFP News Agency (@AFP) October 19, 2023