Μπάιντεν προς Ρεπουμπλικάνους για shutdown: Σταματήστε τα παιχνίδια

Μήνυμα στους Ρεπουμπλικάνους να σταματήσουν τα «παιχνίδια» με την απειλή της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, την επομένη της έγκρισης μιας προσωρινής συμφωνίας από το Κογκρέσο.

Η Γερουσία ενέκρινε το βράδυ του Σαββάτου μια προσωρινή χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, μόλις τρεις ώρες πριν το λεγόμενο shutdown, την αναστολή λειτουργίας διάφορων δημοσίων υπηρεσιών.

Ωστόσο, στη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε δεν συμπεριλήφθη ένα νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο κ. Μπάιντεν επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους που εμποδίζουν τις συνομιλίες για τις κρατικές δαπάνες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φτάνει πια. (…) Κουράστηκα με την μικροπολιτική».

I strongly urge the Republicans in Congress not to wait or waste time.

Pass a year-long budget agreement and honor the deal from a few months ago.

We have the strongest economy in the world –

