Μπάιντεν: Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία – Τι δεσμεύτηκε ο Μπορέλ από το Κίεβο

Διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία παρείχε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αν και η περαιτέρω στρατιωτική χρηματοδότηση αποκλείστηκε από τη συμφωνία που επετεύχθη στο Κογκρέσο για να αποφευχθεί την ύστατη ώρα η δημοσιονομική παράλυση της χώρας.

Το προσωρινό μέτρο, που εφαρμόστηκε για να αποτραπεί το λεγόμενο shutdown, δεν περιλαμβάνει στρατιωτική βοήθεια 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο – μια κορυφαία προτεραιότητα του Λευκού Οίκου.

«Δεν μπορούμε, σε καμία περίπτωση, να επιτρέψουμε τη διακοπή της υποστήριξης των ΗΠΑ στην Ουκρανία», είπε ο Μπάιντεν.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε από το Κίεβο ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη στρατιωτική βοήθεια και υποσχέθηκε συνεχή υποστήριξη της Ε.Ε.

«Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερες δυνατότητες και τις χρειάζεται γρηγορότερα», τόνισε ο Μπορέλ, σημειώνοντας ότι συζήτησε για τη «συνεχή στρατιωτική βοήθεια της Ε.Ε.» κατά την πρώτη του προσωπική συνάντηση με τον νέο Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Ετοιμάζουμε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.

In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023