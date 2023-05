Η Ε.Ε. συσφίγγει τους δεσμούς με τη Ν. Κορέα στο πεδίο της ασφάλειας

Την έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών τους για την ανάπτυξη σύμπραξης ασφαλείας, συμφώνησαν σήμερα η Νότια Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και τις πυρηνικές απειλές της Βόρειας Κορέας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γιολ είχε σύνοδο κορυφής στη Σεούλ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία και οι εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Η Νότια Κορέα και η Ε.Ε. είναι σημαντικοί εταίροι που μοιράζονται τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου», δήλωσε ο Γιουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

We are two democracies sharing the same values and a friendship that defies the geographic distance.

As we discussed at @G7, democracies like ours must work together on resilience and economic security ↓ https://t.co/2w0GlK4LP4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 22, 2023