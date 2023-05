Τουρκικές εκλογές: Τα πρώτα αποτελέσματα – Τα ποσοστά Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου

Προβάδισμα του Ταγίπ Ερντογάν έναντι του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου καταγράφεται στα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία.

Στο 17% της ενσωμάτωσης, ο Ταγίπ Ερντογάν συγκεντρώνει 56% έναντι 38,1% του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Σινάν Ογκάν συγκεντρώνει 5,4%.

#BREAKING with 17% of ballots boxes opened, Erdoğan maintains his early lead in the presidential race with 56% of the vote https://t.co/ajVYQYVzrk#Türkiye #Elections pic.twitter.com/Grv5xhG5fO

