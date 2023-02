Νέος τρόμος 6,4 ρίχτερ στην Τουρκία: Τρεις νεκροί και εγκλωβισμένοι κάτω από ερείπια

Τρεις νεκροί, είναι ο μέχρι στιγμήης απολογισμός των 6,4 ρίχτερ που χτύπησαν εκ νέου στις 19.04 (τοπική ώρα), την ήδη πληγωμένη από τα 7,8 ρίχτερ επαρχία της Χατάι στην Τουρκία, καθώς προκλήθηκαν καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτιρίων και εγκλωβισμοί κάτω από τα συντρίμια.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε επίσης ότι 213 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Χατάι.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιντούτο, (EMSC) είχε εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε και ένας δεύτερος μεγέθους 5,8 βαθμών.

Ασθενοφόρα και συνεργεία διάσωσης προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή, ενώ η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών AFAD προέτρεψε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από τις ακτές ως προφύλαξη έναντι του κινδύνου πρόκλησης τσουνάμι, αν και η προειδοποίηση αφαιρέθηκε αργότερα.

A magnitude 6.4 earthquake struck the Turkey-Syria border region late on Monday, setting off panic and damaging buildings in Antakya city.

